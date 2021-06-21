Россиянин Даниил Раймбакиев рассказал, как его смыло водой в Ялте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам молодого человека, он спасал девушку, которая плыла по улице. Она опаздывала на экзамен, и он перенес ее, оставив друзьям свои документы. Когда россиянин возвращался обратно, из-за легкого веса его снесло потоком воды.

"Я 500 метров проехал, в меня летели чурки, палки, все, что угодно. Я пытался за что-то схватиться, но не мог. Об решетки пальцы чуть не сломал. В итоге я через боль, так как вода холодная была, увидел перед собой дерево, влетел в него, как книжка сложился и потом минут 20 на нем висел, орал от боли", — вспомнил молодой человек.

Спуститься с дерева он смог сам, но так как одежда порвалась, а обувь унесло, ему было сложно добраться до дома. Поймать машину Раймбакиев тоже не смог. Неизвестная бабушка дала ему зонт, кофту и 500 рублей.