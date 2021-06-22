За что на самом деле казнили Берию

Список из 100 мифов о расстрелянном за измену родине советском политике Лаврентии Берии , который составил писатель Арсен Мартиросян , возглавляет именно заблуждение о его якобы антигосударственной деятельности. Пожалуй, это обстоятельство наиболее ярко демонстрирует противоречивость обвинений и, главное, имеющихся доказательств в деле главы НКВД/ МВД СССР.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Лаврентия Берию и его «банду», которая вместе с ним проходила по делу о госизмене, расстреляли 23 декабря 1953 года. Процесс над ними прошёл почти молниеносно – всего за полгода – и сопровождался рядом противоречий. Например, сообщение об аресте главы МВД и других в СМИ впервые появилось 10 июля, хотя по факту задержание произошло ещё на июньском президиуме Совета министров СССР.

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Именно в ходе заседания 26 июня Никита Хрущёв, бывший тогда хоть и влиятельным, но всё же рядовым членом президиума ЦК КПСС , поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Поводом для этого послужили массовые забастовки под лозунгами повышения зарплаты и воссоединения Германии в западной её части. Но вместе с тем прозвучали обвинения в антисоциалистическом подходе, реставрации капитализма, моральном разложении и, наконец, шпионаже в пользу Великобритании в далёких и, казалось бы, уже не имеющих значения к тому времени 1919-1920-х годах.

На удивление о подробностях того заседания практически ничего неизвестно, показания участников события попросту оказались весьма запутанными. Зато установлено, что Берию расстреляли сразу же после вынесения приговора Специального судебного присутствия ВС СССР – за несколько часов до казни остальных. Впрочем, и этот факт, хоть не очень успешно, но оспаривается. Например, в документальном фильме журналиста Сергея Медведева представлена версия, что политика на самом деле убили 26 июня при аресте.

Ключевым в обвинении против Берии оказался пятый пункт постановления генпрокурора СССР Романа Руденко об аресте главы МВД – о службе в 1919 году в мусаватистской контрразведке в Азербайджане. Это обстоятельство было квалифицировано как измена родине в форме шпионажа.

Из текста приговора следует, что Берия, находясь в Баку, «завязал тайные связи с иностранными разведками». По версии следствия, это вытекало из того факта, что именно в 1918-1920 годах Азербайджаном руководили силы, близкие к партии «Мусават», якобы действовавшей под контролем английской разведки.

К «проступкам» Берии был причислен и тот факт, что в 1920 году, уже работая в Грузии, он якобы установил связь, естественно тайную, с «охранкой грузинского меньшевистского правительства», которое советские власти также считали «филиалом» английской разведки. Обвинители были уверены, что с тех времён и впредь Берия поддерживал и даже активизировал своё взаимодействие с иностранными спецслужбами.

Сам же глава МВД во время последнего слова признал себя виновным, но не во вредительстве, а в морально-бытовом разложении из-за многочисленных связей с женщинами. О службе же в мусаватистской контрреволюционной разведке Берия заявил, что «долго скрывал её, но не совершил там ничего вредного».

Несмотря на все попытки, отстоять свою честь Берии так и не удалось. Казалось, уверенность обвинителей в его преступлении была непоколебима. Однако это опровергает размытость формулировок, которые политики использовались в рассказах об этом деле.

Так, зампред Совета министров Анастас Микоян как-то констатировал, что у государства не было «прямых данных», получал ли Берия задания от иностранных властей и выполнял ли он их. А член президиума ЦК КПСС Лазарь Каганович , в свою очередь, отмечал, что никаких документов о связи главы МВД и зарубежными правительствами ни ему, ни министру иностранных дел Вячеславу Молотову предоставлено не было.

К слову, сам факт работы Берии в контрразведке был известен ещё задолго до начала событий 1953 года. Например, за 20 лет до этого он в письме члену политбюро ЦК ВКП(б) Григорию Орджоникидзе подробно рассказал о работе в Азербайджане. В частности, глава МВД писал, что к мусаватистам он был послан партией и что вопрос этот уже детально разбирался ещё в 1920 году. Впрочем, Серго знал всё это и ранее и, что более значимо, лично говорил об этом Иосифу Сталину.

Последний, по версии Хрущёва, к информации отнёсся спокойно: дескать, он доверял Берии. Однако на деле Сталин всё же поручал изучить «шпионское прошлое» руководителя НКВД в 1937 году. По итогам анализа был сделан вывод, что Берия работал в мусаватистской разведке как минимум с ведома высокопоставленных коммунистов на Кавказе, а следовательно, не являлся изменником.

Но и понять логику обвинителей, по приговору которых Берия в итоге был расстрелян, в принципе несложно. Она становится очевидной даже при первом взгляде на протокол допроса подозреваемого. По их мнению, работа в органе, который подчиняется приказам иностранных спецслужб, была тождественна работе на другие государства. Хотя по факту такая связь – не самая очевидная. Мог ли быть Берия шпионом? Да, мог. Однако был ли он им на самом деле? Итоги двух разбирательств, проведённых по этому поводу, как мы видим, оказались противоречивыми.