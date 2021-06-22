В ФСБ рассказали об экспериментах нацистских врачей в Крыму

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма ставили эксперименты над советскими гражданами. Об этом свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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Среди этих документов — спецсообщение "О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе", направленное 24 апреля 1944 года начальником отдела советской военной контрразведки Смерш 51-й армии полковником Александром Никифоровым на имя начальника управления Смерша 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука, а также заключение военной контрразведки фронта по материалам расследования тех зверств.

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"Проведенным по существу расследованием установлено, что немецкие врачи, с ведома своего правительства, творили неслыханные злодеяния, нарушив все международные законы и человеческие нормы, — проводили "научные" работы и всевозможные опыты над русскими военнопленными и мирными жителями с последующим умерщвлением", — писал Никифоров.

О злодеяниях нацистов военным контрразведчикам рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой советской больницы, Иван Галкин . Он работал санитаром прозекторской "в немецком лазарете воздушного флота, имевшем номер полевой почты 27004", который размещался в здании этой больницы.

Прозектуру возглавлял главный врач, доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был некий Оскар Шульц. Согласно спецсообщению, эти двое медиков "помимо своей основной работы как патологоанатомов, вели "научную работу" — Кюнтер был специалистом по почечной системе, а Шульц — по сосудам.

Согласно показаниям Галкина, Кюнтер держал при лазарете восемь советских военнопленных, над которыми ставил опыты.

"Галкин неоднократно видел, как Кюнтер по утрам заходил в этот подвал со шприцами, по-видимому, для каких-то уколов. Позднее он же видел, как из этого подвала принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек", — отмечалось в спецсообщении.

Однажды около подвала, где держали военнопленных, нашли записку.

"Сидим здесь, обречены на смерть, над нами делают опыты, дают загадочные уколы", — приводил Галкин ее содержание.

В январе 1942 года свидетель увидел в секционном зале на топчане, под которым была большая лужа крови, трупы двух юношей в возрасте 17 лет. Рядом стояли две банки с почками. При осмотре тел Галкин обнаружил косые разрезы в той области, откуда легче всего вырезать почки. Однако органы изъяли у совершенно здоровых людей. Спустя некоторое время были обнаружены еще несколько трупов.

"Были случаи, когда застигали неубранные и неодетые трупы, при этом кроме обычных разрезов для удаления почек имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже до подключичной артерии. Участок с сосудами и мышцами на шеях отсутствовал. В таких случаях они видели, кроме банок с почками, банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи, по-видимому, одежду сжигали", — отмечалось в спецсообщении.

Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих ранены[.

"Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей, примерно до 20 суток", — говорилось в спецсообщении.

Спустя две недели после телеграммы Никифорова главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вместе с военными вскрыли могилу около ограды Первой советской больницы, где гитлеровцы закапывали трупы людей, убитых Кюнтером и Шульцем.

Акт судебно-медицинского исследования эксгумированных останков также обнародован.