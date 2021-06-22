Стали известны последние слова принцессы Дианы

Начальник пожарной охраны, который одним из первых помог принцессе Диане, попавшей в аварию в Париже, рассказал о ее последних словах. Об этом пишет Daily Mail.

По словам сержанта Ксавье Гурмелона, когда он прибыл на место ДТП, Диана все еще могла двигаться и говорить.

"Она заговорила по-английски и спросила: "Боже мой, что случилось?" Я понял, что она говорит, поэтому попытался ее успокоить. Я держал ее за руку", - вспомнил он.

Гурмелон ранее рассказывал об этом только полиции и никогда не общался с прессой. Пожарный не знал, кто попал в аварию. О том, что это была принцесса Диана, он узнал от капитана полиции, который прибыл на место происшествия.