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Пришедший на помощь принцессе Диане в аварии в Париже рассказал о ее последних словах

Газета.Ru
5 часов назад
Начальник пожарной охраны, который одним из первых помог принцессе Диане, попавшей в аварию в Париже, рассказал о ее последних словах. Об этом пишет Daily Mail.
Стали известны последние слова принцессы Дианы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам сержанта Ксавье Гурмелона, когда он прибыл на место ДТП, Диана все еще могла двигаться и говорить.
"Она заговорила по-английски и спросила: "Боже мой, что случилось?" Я понял, что она говорит, поэтому попытался ее успокоить. Я держал ее за руку", - вспомнил он.
Гурмелон ранее рассказывал об этом только полиции и никогда не общался с прессой. Пожарный не знал, кто попал в аварию. О том, что это была принцесса Диана, он узнал от капитана полиции, который прибыл на место происшествия.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в от травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже. Похороны состоялись 6 сентября в Вестминстерском аббатстве. Церемонию прощания смотрели по телевизору 2,5 млрд человек во всем мире.
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