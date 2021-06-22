Как люди выживают в самых жарких странах

На сегодняшний день многие жители России переживают аномальную жару. И все задаются вопросом, как в такую погоду выживают те, кто живет в самых жарких странах мира. И ответ — просто. Дело в том, что люди разработали целую систему спасения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В Италии за несколько дней граждан предупреждают о наступлении жары. В такие дни они не завтракают и пьют меньше напитков, содержащих кофеин. В обед у них легкий прием пищи, а основной приходится на ужин, когда наступает прохлада. Также в такие дни увеличивается время сиесты.

А вот в Объединенных Арабских Эмиратах местные жители уже привыкли к подобному климату. Они носят халаты из хлопка или сатина с длинными рукавами. Это создает прослойку воздуха, которая защищает организм от перегрева. Так же в ОАЭ есть специальная установка, которая вызывает дождь и даже град с молниями.

В Индии также носят хлопчатобумажные рубашки с длинным рукавом и белые платки. А на смену жирной пищи приходит острая, поскольку так организм сильнее потеет и охлаждается.

А в Греции борьба с жарой идет на государственном уровне. Жителям выдают бесплатно воду, а работодатели подстраивают для своих сотрудников особый график работы. Также они надевают светлую и свободную одежду и не переедают.