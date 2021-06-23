Почему антипрививочники не верят в COVID-19

Можно смело заявить, что в 2021 году мир разделился на два лагеря — сторонников и противников прививки против COVID-19. Пока первые уверены, что вакцина это единственный способ защититься от вируса, вторые убеждены, что она бесполезна или даже вредна. И если одни не хотят верить в эффективность прививки, то другие отрицают и существование коронавируса в целом.

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Почему такое происходит, что заставляет людей считать, будто COVID-19 не таит в себе ничего серьезного, а также что общего у этой темы с термином "ошибка выжившего", — подробнее в материале "Рамблера".

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Один из классических примеров "ошибки выжившего" — история с боевыми самолетами Второй мировой.

Математику из Венгрии Абрахаму Вальду поручили разрешить загадку. Не все бомбардировщики возвращались на базу, а те, что прилетали, имели серьезные повреждения, но лишь на определенных частях самолетов: больше всего на фюзеляже, меньше в топливной системе и лишь иногда — в двигателе. Стоило ли укрепить те места, в которых чаще всего бывают повреждения? Вальд ответил, что нет, потому что исследование показывает, что самолет, который получил повреждения в этих местах, все же смог вернуться на базу. А самолет, который был подбит в двигатель или бензобак, выходит из строя и не возвращается. Таким образом, математик сделал вывод, что нужно укреплять именно те места, которые у вернувшихся назад самолетов считаются наиболее "чистыми".

К сожалению, сложившаяся ситуация с коронавирусом и отношением к нему показывает, что большинству людей не хватает статистических данных, чтобы делать выводы. И они опираются на собственный опыт, а также опыт ближайшего окружения, что является не наличием информации, как многим кажется, а наоборот, ее недостатком.

Безусловно, доверие к медицине и научным институтам невозможно получить моментально, а решиться на вакцинацию - непросто и порой страшно.

Что пишут в соцсетях и чего боятся россияне, когда разговор заходит про прививку от COVID-19

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Люди не верят, что изобретенные вакцины от коронавируса проходят достаточный уровень проверки и по мнению некоторых людей, исследования в этой области еще слишком поверхностны, чтобы доверять составу прививки. А имеющиеся источники информации, по мнению некоторых россиян, недостоверны.

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На самом же деле, главный врач московской ГКБ 40 в Коммунарке Денис Проценко уже не раз подробно рассказывал, что в составе вакцины (в частности "Спутник V") нет никаких новых компонентов, а потому последствия ее введения вполне предсказуемы. Отвечая на вопрос о существующем мифе, что введение вакцины с долгосрочной перспективе приводит к бесплодию, он сказал следующее:

"Абсолютно не понимаю, с чего взять этот вброс, я по-другому назвать не могу. Давайте логически размышлять: прививке нет еще и года, соответственно оценить популяционно никто не мог с точки зрения развития бесплодия",

- рассказал он в эфире у писателя Александра Цыпкина в Instagram.

"Все виды зарубежных и отечественных вакцин имеют свою историю. Не в отношении ковида конечно, а я имею в виду технологию",

- добавил он.

"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не умерло, не исчезло от бесплодия".

Проценко отметил, что состав вакцины собран по технологии, которая была придумана в семидесятых годах прошлого века, в ней нет никаких новых компонентов. Таким образом, он заявил, что говорить о бесплодии как следствие вакцинации - это абсолютная спекуляция, потому что нет никаких данных, которые бы подтверждали сей факт.

Часто приходится слышать: "С чего вы устроили панику, ковид это тот же самый грипп! От гриппа тоже умирают".

"Умирают от гриппа, безусловно, просто вопрос в количестве. Вот и все. Вопрос в качестве жизни",

- ответил он.

Проценко задал встречный вопрос:

"Сейчас в отделении реанимации 400 человек. Почему не было такого количества тяжелых больных в сезон гриппа? Это вопрос потерь и унесенных жизней".

Впрочем, есть люди, которых не переубедят ни статистические данные, ни примеры знакомых и родных, заболевших коронавирусом. Существуют люди, которые считают, что в организме человека есть все необходимые компоненты для борьбы с вирусами:

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Но реальность такова, что в таком случае продолжительность жизни была бы значительно ниже, а большинство "обычных" недугов имели бы для человеческого организма летальный исход.

В Сети появилось множество картинок по теме, которые уже стали мемами:

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Ситуация анекдотична, но все же печальна.

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Уверенность в том, что раз с человеком до сих пор ничего не случилось, или коронавирус прошел бессимптомно, это и есть типичная ошибка выжившего. А гаранта того, что в будущем их это не коснется, дать не может никто. Известно, что вакцина также не является гарантом защиты от COVID-19, но доказано, что привитыми коронавирус переносится значительно легче.

Безусловно, россиянам нужна исчерпывающая и открытая информация, чтобы каждый смог сделать свой выбор, исходя из опубликованных научных исследований. Люди зачастую выражают мнение, что пока что не хватает прозрачности и системности.