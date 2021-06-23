Почему женщинам на Руси запрещали есть черешню

В европейской части России черешня – это одно из любимых летних лакомств. Она не только очень вкусна, но и богата витаминами, важными для иммунной системы человека. Сегодня трудно себе представить, что когда-то давно на Руси черешню считали опасной для некоторых женщин и даже запрещали ее есть.

Ученые считают, что предком черешни была разновидность вишни, которую называют птичьей. Впервые об этом растении упоминал в своих трудах греческий ученый Теофраст, живший в 4 веке до нашей эры.

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Но как о садовой культуре о черешне впервые рассказал римский писатель Плиний Старший в 1 веке нашей эры. Плиний описывал 10 сортов черешни, выращиваемой римлянами. Такое разнообразие красноречиво говорило о том, что она была по вкусу многим и выведением новых сортов занимались очень серьезно.

На Киевскую Русь черешня попала, скорее всего, через Крым, где с давних пор жили греки, торговавшие со всем миром. Российский писатель и государственный деятель Иван Сумароков, посетив в 1799 году Крымский полуостров, писал, что греки и татары выращивают в своих садах яблони и черешню.

На территории Украины и Кубани черешню хорошо знали в Средние века, о чем говорят многочисленные упоминания этой садовой культуры в песнях и сказках. Не особо углубляясь в ботанические тонкости, черешню на Руси называли ягодой, хотя ее плоды – это классическая костянка.

Именно из-за этого заблуждения черешню, вместе с летними ягодами, запрещали есть женщинам до дня Давида-земляничника. На Руси все ягоды с соком красного цвета ассоциировали с материнской кровью и употребление их женщинами детородного возраста, по мнению пращуров, было чревато серьезными последствиями.

Считалось, что у нарушительниц правила все дети будут умирать в младенческом возрасте и особенно это касалось тех, у кого дети уже умирали вскоре после рождения. Чтобы это не повторялось, им нельзя было есть черешню. Кроме этого, считалось, что если женщина игнорирует запрет, то ее умершие дети на том свете останутся голодными.

В некоторых регионах запрет снимался после дня Святого Вита, который отмечали 15 июня. Поэтому первую созревшую черешню, несмотря на великий соблазн полакомиться, хозяйки раздавали родственникам и соседям.

Многие древние обычаи славян имеют под собой вполне рациональную основу. Но на запрет черешни для женщин это правило не распространяется. Есть ее будущим матерям не только можно, но и нужно, так как в этой костянке содержится комплекс витаминов А, С и Е, имеющий иммуностимулирующее действие.

В черешне содержится и витамин PP, защищающий сосуды от вредного холестерина и препятствующий появлению тромбов. Поэтому черешню рекомендуют есть тем, у кого больное сердце и проблемы с сосудами.

Да и вообще – черешня одна из немногих садовых культур, которой на самом деле можно наесться. Она обладает свойством приглушать голод и дарить ощущение сытости. Что касается запретов, то они могут действовать только для больных сахарным диабетом. Им не стоит совсем отказываться от черешни, но нужно знать меру из-за высокого содержания в ней сахара.