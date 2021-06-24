Нелепые причины, из-за которых умирали короли

Монархи не только живут, но даже и умирают интереснее своих подданных. По крайней мере, те, о которых мы хотим рассказать вам в этой статье.

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Кого-то из них свела на тот свет слишком смешная история, кто-то убился об косяк, когда гнался за прекрасной девицей, а кого-то и вовсе свела на тот свет задница придворного шута. Какие еще нелепости стали причиной гибели известных королей, читайте в нашем материале.

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12 февраля 1771 года потомок викингов Адольф Фредерик изволил перекусить. Как и подобает, королю подавали на стол все угощения, которые он попросит, а просил Его Величество не так уж и мало. Свой обед он начал с омаров и икры, раззадоривших аппетит, продолжил соленой сельдью и хрустящей кислой капустой, закусил все это дело кабачковым супом, а под конец отведал десерт – традиционные шведские булочки со сливочным кремом и миндальной пастой.

Очевидно, что какое-то из блюд было лишним – может быть, селедка, а может и 14 булочек, которые король запил теплым молоком. В любом случае, не успев встать из-за стола, Адольф Фредерик пожаловался на недомогание, а вскоре и вовсе отдал богу душу.

Бела I, король Венгрии. Умер из-за сломанного трона

Король Венгрии Бела I как раз восседал на своем деревянном троне, когда гигантская конструкция по какой-то причине буквально под ним обвалилась. В результате монарх упал, а травмы, которые он получил из-за этого падения, привели к его моментальной гибели. До сих пор историки не могут понять, почему упал трон.

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Кстати, после этого случая сломанное кресло досталось племяннику Белы I Шоломону, который давно грозился свергнуть дядю. Совпадение? Не думаем.

Людовик III, король Франции. Умер от удара головой о косяк

За свою нелепую смерть король Франции Людовик III даже удостоился премии Дарвина в 2018 году. Людовик взошел на трон, когда ему было 16 лет, после смерти своего отца, но правил он недолго – всего лишь три года. Возможно, он и дальше мог возглавлять Западно-Франкское королевство, если бы не один случай

В один прекрасный день 882 года юный король увидел красивую девушку и решил за ней приударить. Но незнакомка, очевидно, не была готова к новым отношениям, так как начала убегать от Людовика, который, между прочим, скакал за ней верхом на коне. Красотка выбежала за ворота, король – за ней. Но только вот монарх забыл пригнуться, когда на полном ходу мчал через проход, поэтому сильно ударился о край ворот, которые не успели поднять до конца.

По другой версии король ударился головой о косяк двери, когда девушка вбежала в дом своего отца, скрываясь от преследования. Так или иначе, имела место погоня за прекрасной незнакомкой. Надо отметить, что это далеко не единственный случай, когда женщина стала причиной гибели мужчины

Мартин I, король Арагона. Умер от смеха

31 мая 1410 года король Мартин I мирно поедал гуся в своей опочивальне, когда к нему явился шут Борра. Государь спросил у шута, где он был, на что тот ответил:

В соседнем винограднике увидал молодого оленя, которого подвесили за хвост — как какого-нибудь воришку инжира!

Короля так сильно рассмешила эта шутку, что он смеялся, смеялся и смеялся до тех пор, пока не задохнулся. Как видите, юмор в то время был довольно странным. Хорошо, что с годами шутки стали действительно смешными

Эдмунд Железнобокий, король Англии. Застрелен в уборной из арбалета

Существует несколько версий смерти короля Англии Эдмунда Железнобокого. Согласно одной из них, монарха закололи ножами неизвестные люди, когда он отправился в уборную. Согласно другой – его застрелили из арбалета, прямо как Тайвина Ланнистера в «Игре престолов».

Некоторые также говорят, что погиб король непосредственно от проникновения острого кинжала в задний проход. Какой из этих историй верить, решайте сами.

Генрих II, король Иерусалима. Убит ягодицами шута

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По иронии судьбы короля Иерусалима Генриха II убил человек, который на протяжении многих лет служил ему верой и правдой. Произошло все следующим образом: однажды теплым днем монарх наслаждался прекрасным видом из своего окна, оперся на решетку, а та, не выдержав его веса, сломалась, и Генрих полетел вниз.

Возможно, он и выжили бы, если бы следом за ним не упал его слуга-карлик по имени Скарлетт. Именно он в буквальном смысле и добил Его Величество, приземлившись на него сверху. От сильных травм король умер моментально, сам карлик получил серьезный перелом бедра и скончался спустя несколько дней.

Карл злой, король Наварры. Сгорел заживо

В конце 1386 года здоровье короля Наварры резко ухудшилось – из-за осложнений какой-то болезни правитель практически утратил возможность двигать конечностями. Тогдашние врачи прописали Карлу постельный режим, а также обертывания льняной тканью, пропитанной бренди.

И вот служанка уже сделала своеобразный «кокон», в который завернула своего короля, как вдруг заметила торчащую из ткани нитку. Девушка решила, что ее нужно убрать, а так как происходило все это ночью, вместо ножниц она использовала свечу, чтобы, упаси бог, в темноте не порезать монарха.

Как только служанка поднесла свечу к торчащей нитке, пропитанная алкоголем ткань моментально вспыхнула. Испугавшись, девушка выбежала из комнаты, так и оставив короля гореть.

Александр I, король Греции. Умер от укуса мартышки

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В 1920 х годах у короля Греции Александра I была любимая собака – немецкая овчарка по кличке Фриц. Александр практически не расставался со своим питомцем и брал его с собой даже на официальные мероприятия. Однажды на одной из таких встреч король прогуливался по саду, где держали двух обезьянок.

По какой-то причине приматы не понравились Фрицу и он схватил одного из них за шею. Александр пытался разжать пасть собаки, а вторая обезьянка в это время, защищая своего друга, укусила короля. Вместе со слюной обезьянки в рану попала инфекция, из-за которой монарх в скором времени скончался.

Принц Садо, наследный принц Кореи, умер, просидев неделю в сундуке

Садо-седжа – второй сын корейского короля Ёнджо из династии Чосон. Когда в 1728 году умер его старший брат, Садо стал единственным наследником престола. Но прийти к власти он так и не успел, ведь сам погиб при весьма странных обстоятельствах.

Садо славился дурным характером и, как полагают историки, страдал от психического заболевания. В приступах ярости принц запросто мог убить кого-нибудь из слуг. При чем делал он это с завидной регулярностью – иногда из дворца выносили по несколько тел в день.

Когда жестокость Садо достигла своего пика, король Ёнджо решил его наказать. Но сделать это привычным способом, например, отрубив голову, правитель не мог – высокие идеалы конфуцианской морали запрещали казнь монархов. Тогда правитель решил проучить Садо и приказал запереть его в сундуке для хранения риса, чтобы тот «подумал над своим поведением».