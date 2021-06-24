Как вакцины изменили мир

Пандемия коронавируса напомнила человечеству, насколько опасны и разрушительны могут быть вспышки инфекционных заболеваний. И зачастую в таких ситуациях именно вакцины становятся надеждой на возврат к привычной жизни. "Рамблер" расскажет, как вакцины изменили этот мир.
Оспа
Только в XX веке оспа погубила более 300 миллионов человек. Многие инфицированные умирали в муках, потому что все их тело покрывалось гнойными нарывами, некоторые даже слепли. Долгие годы специалисты со всего мира искали лекарство от этого вируса, и, наконец, в 1796 году врачу Эдварду Дженнеру это удалось. Английские фермеры давно заметили, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это, Дженнер создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину.
Однако практически покончить с оспой помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ
, стартовавшая в 1967 году. И на сегодняшний день живые вирусы оспы остались лишь в двух местах на Земле: лабораториях высшего уровня защиты в России и США.
Корь
Вирус распространяется с капельками слюны при кашле и чихании или при прямом контакте и вызывает высокую температуру и сыпь, в тяжелых случаях, угрожающих жизни пациента. До изобретения вакцины корь уносила в среднем 2,6 миллиона жизней в год, сейчас же этот показатель сократился в разы. Однако полностью побороть это заболевание не удается, поскольку из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступает, только когда привиты 95% людей.
Полиомиелит
Этим вирусом заражаются в основном в детстве. Он проникает в организм через рот, затем попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая неизлечимый паралич. По большей части он поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.
В 1952 году американский врач Джонас Салк создал вакцину от полиомиелита. В 1961 году его коллега Альберт Сейбин придумал улучшенную версию, которую можно было глотать, а не получать в виде инъекции. И заболеваемость пошла на спад A в 1988 году ВОЗ объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире. И спустя годы многие страны были объявлены свободными от этой болезни. На сегодняшний день полиомиелит дает о себе знать только в Афганистане, Пакистане и Нигерии.