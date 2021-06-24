Как вакцины изменили мир

Пандемия коронавируса напомнила человечеству, насколько опасны и разрушительны могут быть вспышки инфекционных заболеваний. И зачастую в таких ситуациях именно вакцины становятся надеждой на возврат к привычной жизни. "Рамблер" расскажет, как вакцины изменили этот мир.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Оспа

Видео дня

Только в XX веке оспа погубила более 300 миллионов человек. Многие инфицированные умирали в муках, потому что все их тело покрывалось гнойными нарывами, некоторые даже слепли. Долгие годы специалисты со всего мира искали лекарство от этого вируса, и, наконец, в 1796 году врачу Эдварду Дженнеру это удалось. Английские фермеры давно заметили, что коровья оспа для человека заразна, но не смертельна. Изучив это, Дженнер создал на основе коровьей оспы надежную и безопасную вакцину.

Однако практически покончить с оспой помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ , стартовавшая в 1967 году. И на сегодняшний день живые вирусы оспы остались лишь в двух местах на Земле: лабораториях высшего уровня защиты в России и США.

Корь

Вирус распространяется с капельками слюны при кашле и чихании или при прямом контакте и вызывает высокую температуру и сыпь, в тяжелых случаях, угрожающих жизни пациента. До изобретения вакцины корь уносила в среднем 2,6 миллиона жизней в год, сейчас же этот показатель сократился в разы. Однако полностью побороть это заболевание не удается, поскольку из-за высокой заразности коллективный иммунитет наступает, только когда привиты 95% людей.

Полиомиелит

Этим вирусом заражаются в основном в детстве. Он проникает в организм через рот, затем попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая неизлечимый паралич. По большей части он поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.