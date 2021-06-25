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Вещий сон принес мужчине богатство

Lenta.ru
28 минут назад
Житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Вещий сон принес мужчине богатство
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Мейсону Крентцу (Mason Krentz) приснился яркий сон, что он выиграл 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Спустя два дня его сон воплотился в реальность: он купил лотерейный билет, который принес ему втрое больше — 75 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).
Американец отметил, что выбрал именно этот билет, так как до этого уже несколько раз выигрывал в эту лотерею.
«Я не думал, что выиграю крупную сумму, потому что совпало только одно число, но затем оказалось, что мой приз составляет 75 тысяч долларов», — подчеркнул он.
Мужчина планирует потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли. Оставшуюся часть выигрыша он планирует вложить в паевой фонд. «Нам пригодятся деньги, если в конце концов мы решим построить дом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. В результате она получила максимальный приз — миллион канадских долларов (58,7 миллиона рублей).
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