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Россиянка из-за жары включила кондиционер и нашла в нем скрытые камеры

Lenta.ru
49 минут назад
Жительница Подмосковья обнаружила в кондиционерах скрытые камеры, когда решила починить их. Так за ней следил ее бывший муж, сообщает «Комсомольская правда».
Россиянка нашла скрытые камеры в кондиционере
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как рассказывала россиянка, она пыталась включить кондиционеры, когда в регион пришла жара. Женщина не смогла этого сделать, поэтому спустя время попросила своего отца починить приборы. Оказалось, что внутри кондиционеров не хватало блока управления — вместо него были установлены камеры наблюдения.
Женщина выяснила, что их установил ее бывший муж, с которым она недавно разошлась. Он был специалистом в сфере IT.
«Когда я заговорила о поломке кондиционеров, он порывался приехать вместе с электриком, но я сказала, что не пущу его в квартиру», — вспоминает россиянка.
Она также подчеркнула, что развелась с мужем из-за того, что он начал распускать руки. В ходе последней ссоры мужчина схватил женщину с младенцем на руках за волосы и начал душить.
Ранее в Москве две женщины нашли скрытую камеру в съемной квартире. Они обнаружили ее в стене коридора — камера была замаскирована под вентиляцию. Кто именно следил за женщинами, неизвестно.
Истории,Комсомольская правда,
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