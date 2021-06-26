Почему люди поверили в Великую лунную мистификацию

Эта история получила название Великой лунной мистификации и стала одной из самых успешных в XIX веке. Хотя на самом деле никто никого вовсе не собирался обманывать.

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25 августа 1835 года в газете New York Sun была напечатана статья, в которой говорилось об экспедиции знаменитого астронома Джона Гершеля. В заметке рассказывалось о том, что ему с помощью мощного телескопа удалось увидеть на Луне очень необычные вещи.

Согласно статье, астроном обнаружил странных особей, похожих одновременно на людей и на летучих мышей, передвигающегося на двух лапах бобра, удивительные пирамиды и множество других необычных вещей, которые до сих пор никто в телескоп увидеть не мог.

Новость быстро распространилась по США и достигла Европы. Никто даже не подумал о том, что это могло быть вымыслом: в то время совершалось много открытий и люди легко поверили в удивительные возможности нового телескопа, позволяющего видеть то, что происходит на Луне.

Правду в итоге раскрыл автор статьи, Эндрю Грант. В тот день New York Sun напечатала первую часть научно-фантастического романа. О том, что это всего лишь вымысел, правда, редакторы умолчали. Грант признался, что даже не предполагал, что люди смогут поверить в такие фантастические вещи.