Как хоронили криминальных авторитетов 90‑х

На кладбищах нашей необъятной родины можно обнаружить необычные надгробия с изображениями солидных мужчин. Дорогие костюмы, кожаные куртки, наколки и золотые цепи — все это красуется на памятниках, принадлежащих криминальным авторитетам лихих 90 х и их окружению.

То, как выглядят памятники Деда Хасана, Япончика и другие пафосные могилы знаменитых участников бандитских разборок прошлого, смотрите в нашем материале.

Деда Хасана называли главным мафиози России, не знающим пощады и стоящим за всеми воровскими войнами. Настоящее его имя — Аслан Усоян , дата рождения — 28 февраля 1937 года. Своё первое преступление Аслан совершил ещё в детстве, а к 16 годам твёрдо решил, что станет «профессиональным» вором-карманником.

В 18 лет будущий криминальный авторитет получил свой первый срок — полтора года лишения свободы. После этого не раз он оказывался в тюрьме и однажды был «коронован». Став вором в законе, Дед Хасан получил власть над теневым бизнесом практически во всех российских регионах. Относился к ворам «старой школы», неоднократно выступал в роли «арбитра» на разборках крупных банд.

В 2013 году Дед Хасан был застрелен снайпером. Могила криминального авторитета находится на самом входе в Хованское кладбище Москвы. Выглядит она довольно помпезно.

Однако его могила уступает по убранству и шику тому творению, которое заказал сын Бори «Газировки» для покойного отца.

И хоть умер он не так «героически», как Дед Хасан (причина смерти Бориса Чубарова – цирроз печени), для его могилы отгрохали настоящее произведение искусства. На ней красуется памятник самому покойному и автомобиль «Мерседес» – всё в натуральную величину.