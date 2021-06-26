Что Гитлер хотел сделать с Кольским полуостровом

Адольф Гитлер был одержим некоторыми мистическими учениями, где Северу придавалась сакральная функция. «Нордическая раса», «нордический характер» и прочие видения из арсенала оккультного масонского общества «Туле» начала ХХ века пронизывали «национал-социалистское» мировоззрение.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Повышенный интерес к Северу

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В апреле 1940 года Гитлер предпринял вторжение в Норвегию. Он оправдывал его чисто рациональными аргументами. Норвегия важна как база подводных лодок и авиации для действий против Англии. Если англичане первыми захватят Норвегию, а как потом стало известно, они действительно собирались это сделать, то получат огромное стратегическое преимущество над Германией. Военачальники поддержали Гитлера. Ведь ещё во время Первой мировой войны кайзеровский штаб рассматривал вопрос о превентивной оккупации Норвегии.

Но зачем Гитлер до самого конца войны держал в Норвегии группировку сухопутных войск численностью около 400 тысяч человек, когда войска требовались в самой Германии – остаётся загадкой. Норвежская группировка вермахта капитулировала только 9 мая 1945 года, причём военных действий в стране, за исключением Заполярья, не велось.

Немецкие подводные лодки и надводные корабли рыскали в Баренцевом море, охотясь за британскими, американскими и советскими кораблями, доставлявшими военные грузы по ленд-лизу. Эта задача также имела стратегическое оправдание. Однако зачем-то немецкие субмарины доходили до берегов Таймыра, до северной оконечности Новой Земли, до Земли Франца-Иосифа, где никаких морских путей не проходило. Что они отыскивали под вечными льдами в этих пустынных арктических водах?

Кольский полуостров планировалось сделать частью рейха

Вскоре после вторжения в СССР, 16 июля 1941 года в кабинете Гитлера в рейхсканцелярии состоялось секретное совещание, в котором, кроме фюрера, участвовали Геринг, Кейтель, Розенберг, начальник рейхсканцелярии Ламмерс и секретарь Гитлера Борман. Последний вёл протокольную запись совещания.

Совещание было посвящено целям, задачам и методам оккупационной политики в СССР. Гитлер заявил, что ряд областей должны быть непосредственно включены в состав германского рейха, стать его заграничными эксклавами. Это – Прибалтика, Крым, область немцев в Поволжье, а также район Баку, «который должен быть превращён в немецкую военную колонию».

Ещё одним эксклавом Германии предстояло стать Мурманской Лапландии. Эту часть высказываний Гитлера Борман законспектировал так: «Финны хотят заполучить Восточную Карелию, но ввиду имеющегося там большого никелевого месторождения Кольский полуостров должен отойти к Германии».

Итак, мотив высказан рациональный: крупное месторождение никеля. Однако достаточный ли это предлог для того, чтобы Германия бралась за непосредственное управление столь отдалённой территорией на крайнем Севере? Почему то же самое не было высказано, например, в отношении богатых месторождений марганцевой руды на Украине (в Криворожье) и в Грузии (Чиатури)? Почему из всех цветных металлов такое предпочтение именно никелю?

Находка Гипербореи на Кольском полуострове в 1920 году

До революции в России медик-самоучка и «экстрасенс» Александр Барченко прославился своими очерками «эзотерических» путешествий в Индию и на Тибет, мистическими романами, сеансами по парапсихологии. В 1920 году он был взят на работу в Психоневрологический институт доктора В.М. Бехтерева в Петрограде. В том же году он добился от института снаряжения экспедиции на Кольский полуостров, в район озёр Ловозеро и Сейдозеро для изучения якобы наблюдавшихся там явлений массового гипноза.

Обратим внимание: самое начало 1920 года. Ещё идёт гражданская война. Страна в разрухе. Голод, бандитизм, военный коммунизм Большевики выделяют средства научному учреждению, изучающему мозг людей, для снаряжения экспедиции куда-то на крайний Север Не странно ли?

Вожди большевиков, придя к власти, мечтали овладеть такими тайнами природы, которые обеспечили бы им мировое господство. Методика контроля над психикой человеческих масс представлялась одним из ключей к достижению этой цели.

Вернувшись из экспедиции только в 1922 году, Барченко тотчас выбивает деньги на новую экспедицию в тот же район – на поиски наследия древней цивилизации Гипербореи. 19 февраля 1923 года петроградская «Красная Газета» сообщила, что «профессор» Барченко открыл на Кольском полуострове следы высокоразвитой культуры, более древней, чем египетские пирамиды. После его доклада об экспедиции в Главнауке Барченко был принят туда на работу учёным консультантом. А вскоре он стал сотрудником Особого отдела ОГПУ, возглавляемого Глебом Бокием.

От Гипербореи через мозг Ленина в Берлин

Что же обнаружил на Севере «красный экстрасенс»? По его описанию, он увидел на одном из островов Сейдозера (по другим вариантам – Ловозера) какие-то странные сооружения. Но все его попытки приблизиться к ним заканчивались неудачно: то налетала буря, то на самого Барченко находило какое-то помрачение, волнами шедшее от этого острова Местные лопари (саами), по его словам, испытывали благоговейный страх перед каменными руинами и недоброжелательно относились к учёным, которые могли навлечь проклятие духов на местных. Сами лопари показались Барченко «потомками древней высокоразвитой расы».

В 1924 году Барченко был одним из первых, исследовавших мозг Ленина после смерти «вождя мирового пролетариата». Вскоре большевики организовали целый институт для изучения мозга Ленина, пригласив заведовать им немецкого профессора Оскара Фогта. Фогт проработал в Москве пять лет, а потом вернулся в Берлин. Во время нацистской диктатуры Фогта не трогали. Хотя в 1936 году его уволили из Берлинского института имени кайзера Вильгельма, но до 1945 года фонд промышленника Круппа (финансировавший приход Гитлера к власти) выделял Фогту средства для его небольшой лаборатории в горах Брейсгау.