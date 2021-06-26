Самые амбициозные планы «вождей» СССР

Россия могла быть другой. У советских правителей были самые грандиозные планы на будущее СССР и других стран мира.

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Ленин: Социалистические соединенные штаты мира

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Незадолго до Октябрьской революции Ленин критиковал европейских коммунистов за лелеемую ими идею Соединенных штатов Европы, говоря о том, что это название можно использовать лишь в качестве лозунга. На деле идеальной моделью общественного устройства были бы Соединенные штаты мира. При этом, разумеется, в каждой стране должен быть построен социализм. Ленин также известен обещаниями построить материально-техническую базу коммунизма («коммунизм») к 30-40 годам. Был ли это просто лозунг или заявление, в которое он верил сам, остается загадкой.

Сталин: Тоннель на Сахалин

Еще с XIX века поднимался вопрос о соединении Транссиба с островом Сахалин, однако серьезные продвижения стали происходить после личной инициативы Сталина. Совет министров в 1950 году постановил начать сооружение тоннеля и запустить движение уже в 1955 году. После смерти Сталина проект был закрыт, хотя по воспоминаниям строителей, несмотря на амнистию, многие люди не уезжали и ждали приказа о возобновлении работ. Со времен великой стройки сегодня остались шахтные стволы, остатки дамб и насыпного острова.

Керченский мост

Последний российский император, мечтавший о захвате Константинополя, планировал обосноваться в юго-западном направлении, возведя мост между Крымом и Кубанью. Воплощению проекта помешала Первая мировая война. Проекту 30-х годов помешала Вторая мировая война. Во время войны Гитлер соорудил понтонный мост и планировал строить постоянный, но в войне уже произошел перелом. С освобождением Крыма в 1944 году Сталиным за 7 месяцев был построен железнодорожный мост через Керченский пролив, однако уже год спустя лед разрушил опоры моста. Мост был разобран.

Сталин: Туркменский канал

Превратить пустыню в цветущий оазис – было лишь одной из многих задач «Сталинского плана преобразования природы». В пески Туркменской пустыни должен была прийти жизнь и цивилизация – от Амударьи по сухому руслу Узбоя планировалось прорыть канал до Каспия. По пустыне смогли бы ходить корабли. И большая часть работы действительно была выполнена, Каракумский канал до сих пор является жизненной необходимостью для туркмен, забирая серьезную часть вод, текущих к Аралу. Вот только до соединения с Каспием в районе Красноводска еще очень далеко: со смертью Сталина проект был заброшен.

Сталин: Трансполярная магистраль

Соединить огромные северные пространства страны от Архангельска до Чукотки железнодорожной линией вдоль полярного круга – сейчас вряд ли кто-либо станет обсуждать такой проект всерьез.

Но после окончания Великой Отечественной войны, был всплеск энтузиазма: в 1947 году началось строительство железнодорожной ветки от Печоры до Енисея. Особенности рельефа и множество рек, вынудили строителей-заключенных отложить строительство мостов, без которых было невозможно регулярное движение. После смерти Сталина была объявлена амнистия для заключенных – строить стало некому. Рельсы у Енисея разобрали для нужд Норильского комбината, а западносибирский участок уже через десятилетия пришел в полную негодность под действием стихии.

Построение коммунизма, квартиры и последний поп к 1980 году

То, что Хрущев никогда не скупился на обещания – довольно известный факт. Догнать и перегнать Америку по производству молока, масла и мяса, освоить целину в кратчайшие сроки (за три года) не удалось. Уровень потребления и благосостояния к 1960 году все еще уступал американскому. Не менее громкими были заявления о построении коммунизма (материально-технической базы) к 1980 году. К 1980 году каждому советскому гражданину была обещана квартира, а последнего священника обещали показать по телевизору. Ни одно из этих заявлений не сбылось.

Поворот сибирских рек