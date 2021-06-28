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Почему чукчи меняются женами

BigPicture.ru
1 час назад
У каждой народности, живущей вдали от цивилизации, есть традиции и обычаи, которые непосвященным людям кажутся как минимум странными. Сейчас, в эпоху глобализации, своеобразие малых народов стремительно размывается, но некоторые многовековые устои все-таки сохраняются. Например, у чукчей весьма экстравагантная система брачно-семейных отношений.
Почему чукчи меняются женами
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
Чукчи — коренной народ Крайнего Севера — живут по законам левирата. Это брачный обычай, который не позволяет семьям, потерявшим кормильца, остаться без поддержки и средств к существованию. На брата или другого близкого родственника умершего мужчины возлагается обязанность жениться на вдове и усыновить ее детей.
Очевидно, действием левирата объясняется популярность традиции группового брака. Женатые мужчины договариваются объединить семьи, чтобы оказывать друг другу трудовую и материальную поддержку. Разумеется, бедные чукчи стремятся заключить такой союз с богатыми друзьями и соседями.
Этнограф Владимир Богораз писал: «Вступая в групповой брак, мужчины спят, не спрашиваясь, вперемешку с чужими женами. Обмен женами чукчи обычно ограничивают лишь одним или двумя друзьями, нередки, однако, примеры, когда такого рода близкие отношения поддерживаются со многими».
Дети, родившиеся в семьях, состоящих в отношениях группового брака, считаются родными братьями и сестрами. И опекают их все члены большой семьи. Так что групповой брак — настоящее спасение для бездетных пар: бесплодному мужчине всегда поможет завести детей его друг. А рождение малыша для чукчей — всегда очень радостное событие, независимо от того, кто его биологический отец.
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