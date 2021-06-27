Как летчики бежали из СССР на боевых самолетах

Одним из самых знаменитых случаев стал побег в 1948 году на бомбардировщике Ту-2 лётчиков Петра Пирогова
и Анатолия Барсова (Борзова). Оба были участниками войны, лейтенантами, представленными к наградам. Этот случай привлёк широкое внимание западных СМИ, а книга воспоминаний Пирогова стала одним из самых читаемых произведений советских перебежчиков. Лётчик подробно рассказал, почему разочаровался в советском строе, упоминая в том числе о моральном разложении армии и домогательствам к женщинам на освобождённых от немцев территориях. Сытая жизнь органов госбезопасности
по сравнению с обычными военнослужащими также вызывала у него протест. Пирогов и Барсов вылетели с авиабазы на Западной Украине и долетели до американской военной базы близ города Линц в Австрии. Топливо в самолёте закончилось как раз на подлёте к аэродрому, но приземление оказалось удачным. Примечательно, что летевший с ними третий член экипажа, не будучи связан с заговорщиками, согласился сразу вернуться в Советский Союз. Его дальнейшая судьба неизвестна. А вот Барсов, после недолгого пребывания в США поверивший в обещанную ему амнистию, вернулся в Россию, где, по версии писателя Владислава Краснова, был расстрелян через год.