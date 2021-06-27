Как летчики бежали из СССР на боевых самолетах

Для большинства граждан СССР побег за рубеж был проблематичен уже потому, что границы тщательно охранялись. Однако была категория людей, для которой пограничные заставы не были помехой – авиаторы. Каким образом и почему советские лётчики покидали родину и чем это для них закончилось?

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Побеги советских летчиков к иностранцам имели место еще в Гражданскую войну, однако более массовым, в связи с активным применением авиации, это явление стало в годы Великой Отечественной войны. Большую роль сыграла немецкая пропаганда. Как подсчитал историк Кирилл Александров , на сторону врага перешли 38 советских летчиков. Не все из них целенаправленно перелетали через линию фронта. Часть была сбита и после попадания в плен подвергнута идеологической обработке. Известнейший из них – герой Советского Союза Семён Бычков , который в 1943 году перешёл к власовцам, а после войны был расстрелян по приговору советского трибунала.

Но имелись и другие примеры. Так, в 1941 году улетел на Запад один из бомбардировщиков Су-2. В 1943 году советские летчики, находившиеся в Баку, совершили перелёт в Иран, где были задержаны. На исходе войны в марте 1945 года скрылся в западном направлении бомбардировщик Пе-2 с командиром Бацуновым и штурманом Кодем на борту. Предположительно, они планировали долететь до одного из нейтральных государств (например, Швейцарии или Испании). Вероятно, на решение летчиков повлиял тот факт, что их обвинили во вредительстве, когда в воздухе этот экипаж столкнулся с другим самолётом.

Немецкие документы говорят о десятках перелетевших к ним летчиках даже в неблагоприятные военном отношении для Германии 1943 и 1944 годы.

Послевоенный период

В первые послевоенные годы, когда Красная Армия продолжала находиться в Европе, побеги продолжились. Однако примечательно, что не все случаи угонов самолётов были связаны с политикой, хотя таких большинство. Из 16 достоверно известных послевоенных эпизодов один связан с личными причинами, а еще 5 были вызваны желанием летчиков «покуражиться» (ничего подобного в других странах не случалось). Политические перебежчики, как правило, своей цели достигали – в СССР их уже не выдавали.

Одним из самых знаменитых случаев стал побег в 1948 году на бомбардировщике Ту-2 лётчиков Петра Пирогова и Анатолия Барсова (Борзова). Оба были участниками войны, лейтенантами, представленными к наградам. Этот случай привлёк широкое внимание западных СМИ, а книга воспоминаний Пирогова стала одним из самых читаемых произведений советских перебежчиков. Лётчик подробно рассказал, почему разочаровался в советском строе, упоминая в том числе о моральном разложении армии и домогательствам к женщинам на освобождённых от немцев территориях. Сытая жизнь органов госбезопасности по сравнению с обычными военнослужащими также вызывала у него протест. Пирогов и Барсов вылетели с авиабазы на Западной Украине и долетели до американской военной базы близ города Линц в Австрии. Топливо в самолёте закончилось как раз на подлёте к аэродрому, но приземление оказалось удачным. Примечательно, что летевший с ними третий член экипажа, не будучи связан с заговорщиками, согласился сразу вернуться в Советский Союз. Его дальнейшая судьба неизвестна. А вот Барсов, после недолгого пребывания в США поверивший в обещанную ему амнистию, вернулся в Россию, где, по версии писателя Владислава Краснова, был расстрелян через год.

В том же 1948 году пилот самолёта Ли-2 Владимир Барашков успешно приземлился на японском острове Рисири. Годом позже Герой Советского Союза Сергей Щиров, жены которого домогался Лаврентий Берия , попытался улететь в Афганистан или Иран на самолёте У-2, но не сумел реализовать этот замысел. Впоследствии он был задержан при переходе границы по суше. Также в 1949 году два летчика планировали улететь в Израиль, но этот план также сорвался.

Разгар Холодной войны

После смерти Сталина задокументированные воздушные побеги стали реже, однако они продолжались и в разгар Холодной войны. Известности, сравнимой с освещением истории Барсова и Пирогова, достиг Виктор Беленко . В 1976 году он совершил перелёт из Приморского края в Японию на сверхзвуковом истребителе МиГ-25П. Из-за его действий потенциальный противник получил возможность досконально изучить устройство самолёта и засекреченной аппаратуры. Впоследствии истребитель вернули советской стороне.

Выбрав солнечный день, Беленко сбежал во время учебного полёта, он снизился до высоты 30 метров, чтобы не быть зафиксированным приборами. Приземлившись 6 сентября в аэропорту Хакодате на Хоккайдо, лётчик попросил политического убежища. Уже через 3 дня он был отправлен в США. Советское правительство попыталось выставить лётчика насильственно похищенным японцами и американцами и организовало пресс-конференцию с его женой, просившей мужа вернуться. Но он остался на Западе, заявив в интервью, что «недоволен своей страной».