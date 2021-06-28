Почему в СССР запретили рыбий жир

В СССР рыбий жир в течение долгого времени считался обязательной добавкой в рационе детей. Столовую ложку густой жидкости ежедневно давали ребятишкам и в детских садах, и дома. Да и многие взрослые пили рыбий жир в качестве профилактики некоторых заболеваний. Однако, в 70-х годах XX века его вдруг запретили принимать. О причине запрета читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Рыбий жир стал популярен как действенное средство от рахита в XIX веке, благодаря фармацевту Питеру Меллеру. Ему удалось разработать метод добычи свежего рыбьего жира из печени трески с помощью пара, что позволяло сохранять в нем все питательные вещества. С этого момента средство начинает набирать популярность.

Советский Союз не остался в стороне от всеобщей “лихорадки” по рыбьему жиру. Тот факт, что продукт содержит в себе множество витаминов и минералов, стал причиной того, что рыбий жир начали применять не только как средство от рахита, но и при золотухе, туберкулезе и в случае некоторых других заболеваний. Также принимали рыбий жир и в профилактических целях как дети, так и взрослые, хотя вкусовые качества и внешний вид средства восторга, конечно, не вызывали.

Открытые источники

Но в 1970-х годах производить и принимать рыбий жир неожиданно запретили. Причиной запрета стали исследования ученых, который выяснили, что в печени рыб скапливаются токсины. А поскольку в СССР сырьем для производства рыбьего жира, как правило, были мелкие рыбы и требуха, то в нем содержалось множество вредных веществ. При постоянном употреблении рыбьего жира эти вещества накапливались в организме человека, действуя на него отнюдь не положительно. Именно поэтому рыбий жир был в СССР запрещен.