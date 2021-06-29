Домашние львы и трагедия, которой не должно было быть

Лев – это самый неподходящий для домашнего содержания зверь. Крупный, прожорливый, шумный, а главное, смертельно опасный хищник, живущий в городской квартире – огромная редкость, поэтому лев Кинг и его хозяева, семья Берберовых, стали в СССР знаменитостями. За жизнью Кинга и приютивших его людей следили миллионы советских граждан и когда произошла ужасная трагедия, она потрясла огромную страну.

Завести в СССР дома экзотического хищника обычный гражданин не мог. Но Лев Львович Берберов и не был рядовым советским человеком. Всю жизнь он строил карьеру и добился немалого. Уроженец Баку, Берберов занимал высокие должности в Москве и Горловке, а в городе Сталино (ныне Донецк) его трижды подряд избирали главным архитектором.

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Человеком Лев Львович был сложным. Достаточно сказать, что, переезжая из Горловки в Сталино, товарищ архитектор вывез из служебной квартиры все, включая газовую плиту, лампочки и даже часть электрической проводки. Разразился скандал и в местной газете даже попытались пронять рвача, выпустив разгромную статью, но Берберов был слишком большим человеком, чтобы это имело для него последствия.

У большого начальника Берберова были две маленькие слабости – женщины и животные. О любовных похождениях чиновника в Сталино ходили легенды, как, впрочем, и о зверинце, который он развел дома. Проживая в просторной квартире, семья Льва Львовича делила жилплощадь с собаками, ежами, черепахами, ящерицами, попугаями и прочей живностью.

Поэтому, когда Берберов расстался с супругой, никто не удивился, ведь не каждая женщина готова убирать за целой оравой питомцев. После развода Лев Львович покинул Украину и вернулся в родной Баку, где снова женился. Избранница его, которую звали Нина, была без ума от животных и, можно сказать, супруги нашли друг друга.

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О страсти уважаемого человека к зверью знал весь город, поэтому неудивительно, что к дверям его квартиры подбрасывали разную живность. Но это все были мелкие существа, до случая с волчицей. Маленького волчонка, обнаруженного в подъезде, назвали Томочкой и приютили в большой двухкомнатной квартире.

Но Томочка, став взрослой, начала вести себя непредсказуемо, что было опасно для двух маленьких детей, которые были в семье. Поэтому волчицу отдали в бакинский зоопарк, с которым Берберов, как архитектор, сотрудничал по вопросам реконструкции вольеров.

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Семья не забыла о своей питомице и регулярно ее проведывали. Во время одного из таких визитов Ева, дочка Берберовых, увидела в клетке маленькое неподвижное живое существо, почти не реагировавшее на окружающий мир. Это оказался львенок, родившийся с дефектом передних лап. Его хотела убить собственная мать, оставившая на боку детеныша глубокую рваную рану. Львенок был признан безнадежным и его собирались усыпить.

Берберов попросил отдать животное ему и Льву Львовичу не смогли отказать. Львенка, названного Кингом, выходили и даже научили ходить, несмотря на больные лапы. Хищник вырос некрупным и очень добрым. Для него переоборудовали лоджию, расширив ее за счет крыши пристройки. Для отдыха Кинга соорудили специальную антресоль, а рядом повесили на канате большую автомобильную шину.

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Соседи были не в восторге ото льва, так как он метил территорию и громко рычал по ночам. Лев Львович выгуливал животное на поводке, как собаку, и это тоже пугало жильцов окрестных домов. Из-за большого количества жалоб участковый частенько заходил в гости к семье, но хозяин поил его чаем и неизменно сообщал, что изменить ничего не может – зверь есть зверь, а расставаться с ним Берберов не собирается.

Вскоре у Льва Львовича появилась новая идея – он решил сделать из Кинга кинозвезду. Домашнего хищника можно увидеть в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссер позднее вспоминал, что лев был очень добродушным, но для кино непригодным, так как его дрессировкой никто не занимался.

Желание Берберова видеть Кинга на большом экране и стало причиной случая, который едва не закончился трагедией и стоил льву жизни. Во время съемок известной комедии для проживания семьи Льва Львовича и их питомца выделили пустующую по случаю летних каникул школу.

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Однажды Кинг увидел в окне маленькую собачку, точно такую же, как у Берберовых. Обрадовавшись старому другу по играм, лев выбил окно и побежал по улице. Разумеется, собаку сразу как ветром сдуло, а вот ее хозяин оказался не столь проворным. Молодой парень бросился бежать, но Кинг как раз отрабатывал на днях сцену, в которой ему нужно гнаться за актером, валить его на землю и удерживать лапами.

Догнав и свалив парня, Кинг прижал его лапами к земле, при этом сильно поцарапав затылок. Помощь подоспела только через 15 минут – на место происшествия прибыл милиционер Александр Гуров . Первым выстрелом из табельного оружия правоохранитель ранил зверя и заставил его отбежать от пострадавшего. Гуров знал, что раненый зверь гораздо опаснее, поэтому без колебаний выстрелил еще несколько раз и убил Кинга.

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Юноша, едва не истекший кровью, был спасен, но его состояние меньше всего заботило Берберовых. Прибыв на место, Лев Львович и его жена принялись оскорблять Гурова и угрожать ему. Влиятельный архитектор, вхожий в кабинет самого Гейдара Алиева , на самом деле едва не наделал проблем отважному милиционеру и того чуть не уволили. Кстати, на пенсию Гуров вышел генерал-лейтенантом!

Происшествие ничему не научило Берберовых и когда группа сочувствующих во главе с Владимиром Высоцким преподнесли Льву Львовичу нового львенка, тот с благодарностью принял подарок. Нового льва также назвали Кингом, а к нему, в качестве приятеля по играм, взяли маленькую пуму.

Второй Кинг был абсолютно здоровым, активным и крупным зверем. В отличие от первого питомца, он имел независимый характер и слушался только мужчин – хозяина дома и его сына Романа. Когда лев подрос, его тоже попытались сделать актером. На съемках картины «У меня есть лев» Кинг травмировал двух сотрудников съемочной группы.

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Когда Лев Львович умер, его жене Нине стало непросто ладить с крупным хищником. Однажды нетрезвый сосед решил подразнить Кинга и начал бросать на лоджию Берберовых горящие кусочки пластмассы от расчески. Нина заметила это и отчитала хулигана.

Но лев успел сильно перенервничать и вел себя странно. Запрыгивая на свою антресоль, он сорвался и упал на спину, после чего, внезапно, атаковал хозяйку. Ударом лапы Кинг снял с женщины скальп, но ей удалось увернуться от клыков. Роман, присутствовавший при этом, закричал на льва, но хищник уже вышел из-под контроля и не реагировал на команды. Он прыгнул на мальчика и ударом лапы свернул ему шею.

Нина Берберова смогла схватить тело сына, думая, что он жив, и запереться с ним в ванной. Оттуда женщина звала на помощь, пока соседи не вызвали милицию. Льва застрелили через окно, а заодно пристрелили и пуму, сумевшую выскочить во двор. Женщину отправили в больницу, а тело ребенка в морг.

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Матери не говорили до последнего, что ее сын погиб – она узнала это, выйдя из больницы. После этого она снова слегла, на этот раз с сердцем. В тяжелый момент друзья семьи как могли поддерживали Нину и среди них особо выделялся своей заботой актер Кязым Абдуллаев . Он и стал мужем женщины, когда та выздоровела и немного отошла от трагедии.