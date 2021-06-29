В Санкт-Петербурге в ночь на 26 июня прошел праздник для выпускников "Алые паруса". Мероприятие посетили около 45 тысяч человек. При этом в стране продолжает стремительно расти заболеваемость коронавирусом. "Рамблер" собрал реакцию россиян.

Губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" заявил, что они не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает раз в жизни. Однако такое объяснение россиян не убедило. В день проведения "Алых парусов" в Питере выявили 1194 новых случая COVID-19, 98 человек скончались.

Пользователи социальных сетей написали, что толпы людей в разгар пандемии коронавируса без масок и соблюдения дистанции - это "пир во время чумы".

"Какая мерзость....то орут, что в Питере аврал в больнице, то чумной праздник..";



"Тысячами без масок и ничего, они что изысканные";



"Выпускников предупреждали, что после праздника "Алые паруса", некоторые из них могут оказаться в "красных зонах" ковид-отделений местных больниц, где идет борьба за жизнь?!";



"Алые паруса на гребне третьей волны",

— написали пользователи Twitter.

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Кроме того, они возмутились поведением самих выпускников, которые могли проявить ответственность и не пойти на праздник. Теперь в сети опасаются, что праздник обернется для всей страны серьезными последствиями.