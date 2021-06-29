Разгадана тайна отсутствия похожих на Землю планет

Оказалось, что 73 звезды имеют звездных компаньонов, при этом среднее расстояние между обеими звездами достигает ста астрономических единиц (одна астрономическая единица примерно равна расстоянию от Солнца до Земли). Расстояние между звездами в системах, в которых имеются экзопланеты, немного больше, чем в обычно наблюдаемых двойных системах, то есть ученые выявили реальный дефицит имеющих экзопланеты систем с близко расположенными звездными компаньонами. Дефицит объясняется тем, что экзопланеты размером с Землю трудно находить методом транзита, когда оба звездных компаньона вращаются довольно близко друг от друга.