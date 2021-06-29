Разгадана тайна отсутствия похожих на Землю планет

Наблюдения проводились с помощью двух телескопов Обсерватории Джемини, расположенных на Гавайях и в Чили. Исследователи изучили 517 звезд, у которых ранее были обнаружены кандидаты в экзопланеты, расположенных в пределах 500 парсек (1630 световых лет). Эти звезды, главным образом, относились к спектральным классам F (желто-белые), G (желтые) и K (оранжевые). Спекл-интерферометры
, установленные на телескопах, дают пространственное разрешение от менее десяти до 500 астрономических единиц и позволяют различить достаточно слабые компаньоны (на 5-9 звездных величин слабее основной звезды) в двойных звездных системах.