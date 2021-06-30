3 вещи, которые должны быть в кармане у мужчины

Все мужчины разные. Невозможно собрать набор предметов, который будет универсален для каждого. Более того, выходя на улицу, не хочется обвешивать себя дополнительными тяжестями. «Рамблер» рекомендует три вещи, которые занимают мало места, почти ничего не весят, но пригодятся как в повседневной жизни, так и в экстремальной ситуации.

Жирный крем

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Мужчинам можно и нужно ухаживать за кожей — минимум для здоровья, максимум для эстетики. Под воздействием водопроводной воды, ветра и ручной работы кожа начинает сохнуть, а также шелушиться вплоть до ранок и трещин. Через них в ослабленный организм может проникнуть инфекция и вызвать воспаление. Кроме того, сухая кожа начинает зудеть и чесаться, что мешать работать и спать.

В аптеках и косметических магазинах продаются миниатюры кремов: они помещаются даже в карман джинсов. Дерматологи советуют нейтральные и гипоаллергенные средства с натуральными маслами: жожоба, авокадо, виноградной косточки. Сгодится и обычный детский крем. В летнее время стоит выбрать продукт с солнцезащитными свойствами: уровень SPF должен быть 30 и выше.

Как еще можно использовать крем: Очень жирное средство — как средство для бритья, полегче — как дополнительное увлажнение и профилактика раздражения после;

В качестве гигиенической помады: наносить тонким слоем на губы утром и вечером;

Для ухода за кожаными ботинками и одеждой. Если средство не подошло для лица, его можно нанести на ватный диск и протереть обувь или кожаную куртку.

Многофункциональный швейцарский нож

Классический вариант — армейский раскладной «швейцарец» с красным боком. Однако инструменты в форме шайбы или кредитной карты не уступают по функционалу. Главное — смотреть на необходимую комплектацию: в каждой модели уникальный набор инструментов. Например, потребность открутить гайку в повседневной жизни встречается реже, чем что-то отрезать, поэтому ножницы приоритетней.

Какие инструменты пригодятся: Лезвие

Пилка для ногтей

Ножницы

Кольцо для ключей

Пинцет

Открывалка для бутылок

Светодиодный фонарик

Кусачки

Линейка

Булавка

Плоская отвертка

Многофункциональный крюк

Мини-зарядка с гибким кабелем

Порой телефон разряжается в самый неподходящий момент, и спасает положение только портативный аккумулятор. Современные модели весом до 100 г умещаются на ладони и способны обеспечить непрерывную зарядку мобильному устройству до 2-х часов (при емкости в 2500 мАч).