Какие корпорации сотрудничали с Третьим рейхом

Общеизвестно, что газ «Циклон Б», применяемый в газовых камерах, выпускал немецкий химический концерн ИГ Фарбениндустри. Но это был не единственный концерн, работавший на гитлеровский режим.

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Корпорации работают на войну

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Ставшая в 60-е годы популярной у хиппи марка автомобиля Volkswagen была создана при национал-социалистской организации «Сила через радость» Фердинандом Порше в 1937 году в Берлине по непосредственному указанию Гитлера. Он надеялся создать «народный автомобиль», для чего с немцев собрали предоплату, но легковушка вышла с конвейера только после войны.

Запятнали себя сотрудничеством с нацистами Крупп, Юнкерс, Фокке-Вульф, Хуго Шмайссер.

Ещё одного Хуго – Босса – считают дизайнером формы гестапо, СС и гитлерюгенд. Но некоторые историки утверждают, что для СС униформу разработал профессор Карл Дибич и художник-график Вальтер Хек. Но фабрика Хуго Босса шила униформу по заказу нацистского государства, что неоспоримо доказал в своей книге Роман Костер. Сам Хуго вступил в НСДАП в 1930 году и активно сотрудничал с режимом.

К началу Второй мировой войны фабрика Босса стала важным военным предприятием. В 1932 году продажи были 38 260, в 1941-м – 3,3 млн рейхсмарок. С 1940 года на фабрике использовался принудительный труд военнопленных и узников концлагерей.

Напиток Fanta, занимающий видное место в линейке Coca-Cola , был создан в нацистской Германии. Из-за запрета на импорт концентрата из США, Макс Кайт, агент производства Кока-колы в Германии, нашёл местные ингредиенты, так родилась Fanta.

К слову, Coca-Cola была генеральным спонсором Олимпийских игр 1936 года в Берлине, после чего в Третьем Рейхе заводы корпорации начали расти как грибы после дождя

Генри Форд работал на нацистов

В 1938 году автопромышленник Генри Форд получил за заслуги перед Третьим рейхом Большой Крест германского орла – высшую награду нацистов для иностранцев. В день его 75-летия награду вручил консул Германии в Детройте при стечении высшего общества автомобильной столицы США.

И дело было не только в антисемитских взглядах Форда (на Нюрнбергском процессе один из главарей штурмовиков утверждал, что в ряды нацистов его привели именно книги Генри Форда по еврейской тематике). Генри Форд выпускал военную продукцию по заказу нацистов, использовал на европейских заводах узников концлагерей.

Эти и другие данные приведены в книге Макса Уоллеса «Американская ось», вышедшей в США в 2003-и году. Книга написана на основе архивных документов, в том числе тех, что раньше никогда не были опубликованы. Гитлер повесил портрет Генри Форда у себя в кабинете, а принципы фордизма нацисты использовали в промышленном производстве.

В сотрудничестве с Гитлером замечены Дженерал Моторс Дженерал Электрик . Так, в 1939 году 70% машин, произведённых в Германии, были выпущены филиалами корпораций Форд и Дженерал Моторс.

Историк, Брадфорд Снелл так указывает важность Дженерал Моторс для Германии:

«Швейцария была складом награбленного. ДМ был неотъемлемой частью вермахта. Нацисты могли вторгнуться в Польшу и Россию и без Швейцарии, но они не могли осуществить это без ДМ».

Джеймс Муни, исполнительный директор ДМ был награжден медалью «за службу Рейху». Историк Чарльз Хаям приводит такие слова Муни, относящиеся к 1940 году: