Чем шокировало ученых вскрытие могилы Ярослава Мудрого

Своим величием Киевская Русь во многом была обязана Ярославу Мудрому . Этот выдающийся князь правил государством почти 40 лет и сделал Русь одной из самых могущественных и влиятельных стран Европы. Останки князя пролежали в саркофаге в Киеве до середины XX века, после чего таинственно исчезли. Куда они пропали и кто причастен к громкому исчезновению?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Газеты вместо князя

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В XX веке вскрытие захоронения Ярослава Мудрого происходило несколько раз. Первое состоялось в 1936 году, второе и третье – в 1939 и 1964 годах. Во время первого вскрытия, помимо мужских костей, в саркофаге обнаружили также фрагменты скелета женщины и ребенка.

Подлинность останков Ярослава Мудрого сомнений у ученых не вызвала: они установили, что скелет принадлежал хромому мужчине, который умер в возрасте приблизительно 70 лет. Женские остатки, отметили исследователи, наверняка принадлежали его супруге Ингигерде. А вот принадлежность детских костей установить тогда не удалось.

Настоящая сенсация ждала ученых во время четвертого вскрытия, состоявшегося в 2009 году. Каково было удивление исследователей, когда они обнаружили в саркофаге пожелтевшие от времени советские газеты 1964 года.Но ученых ожидал еще один, гораздо более неприятный сюрприз: генетическая экспертиза установила, что в саркофаге находятся только женские кости, причем принадлежавшие людям, жившим с разницей в тысячу лет. Один скелет – древнерусский, другой, вероятно, – скифский.

Афера архиепископа

Куда пропали останки и кто их похитил? Ученые долго ломали голову над этим вопросом, пока не вспомнили, что еще в перестройку в Киеве побывала одна из бывших сотрудниц местного исторического музея, впоследствии эмигрировавшая в США. Ее звали Нина Булавицкая. Она и рассказала, что останки Мудрого увезли из Киева осенью 1943 года, когда немецкие войска покидали город.

Вместе с фашистами из Киева уходили и некоторые представители Украинской грекокатолической церкви. Один из них – архиепископ Никанор – забрал мощи Ярослава Мудрого из Софийского собора Кроме останков, он прихватил с собой чудотворную икону Николы Мокрого. Эта версия является наиболее распространенной.А вот дальше показания свидетелей расходятся. По одним данным, в числе сообщников Никанора был Пауль фон Денбах – полковник немецкой жандармерии. Якобы ему было необходимо доставить ящик с останками Мудрого и чудотворной иконой к уезжающему из Киева эшелону. Но полковник опоздал, и колонна покинула город без мощей князя.

Путь на Запад

Другие утверждали, что подельники договорились выходить из Киева разными путями, а реликвии полковник передал бы архиепископу уже в Варшаве. Однако в назначенное время Никанор не объявился, после чего находившийся в растерянности фон Денбах передал их архиепископу Украинской православной церкви Палладию.

Тот с приближением советских войск уехал в Германию, а после войны перебрался в США, где передал мощи украинскому священнику в Нью-Йорке Ивану Ткачуку. Он якобы умирает в 1990 году, тогда же следы останков князя окончательно теряются.Впрочем, большинство исследователей все-таки полагают, что к исчезновению мощей Мудрого Ткачук не причастен, а сами останки и по сей день хранятся в храме Святой Троицы в Бруклине, Нью-Йорк.

Кстати говоря, из Киева уже неоднократно поступали обращения с просьбой прояснить судьбу мощей. Но предстоятель Украинской православной церкви в США митрополит Антоний и вовсе заявил, что никаких останков князя на территории Соединенных Штатов нет.

По-прежнему в Киеве