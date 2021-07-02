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Не соблюдал дистанцию с любовницей: скандал с главой Минздрава Великобритании

Диана Товсепова
3 часа назад
В Великобритании во всю гремит скандал, больше похожий не на реальность, а на эпизод популярного шоу. Но, как выяснил "Рамблер", все это правда.
Без дистанции с любовницей: скандал в Минздраве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Виновником драмы стал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, которого журналисты "застукали" целующимся с давней подругой Джиной Коладанджело. Все бы ничего, да только они оба женаты и воспитывают по трое детей.
Британское общество таким поведением своего министра, конечно же, было возмущено. И не только из-за супружеской измены, но и из-за того, что глава ведомства, отвечающего за здравоохранение, забыл о жестком карантине в стране и социальной дистанции.
Сам Хэнкок успел рассказать жене об измене за несколько часов до обнародования информации об этом в СМИ.
Как только стало понятно, что скандала не избежать, министр написал прошение об отставе.
«Меньше всего я бы хотел. чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание и помешала нашей сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. В такое время я должен быть с моими детьми», — написал Хэнкок в прошении об отставке на имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Позже было объявлено, что пост министра здравоохранения займет бывший канцлер и министр внутренних дел Саджид Джавид.
Причем прошение об отставке, по данным местных СМИ, Хэнкок написал после того, как узнал, что есть риск полицейского расследования по делу нарушения им закона о коронавирусных ограничениях. Дело в том, что во время карантина людям рекомендовали воздержаться от телесных контактов из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.
Через несколько часов после его отставки Джина Коладанджело покинула свой пост неисполнительного директора в департаменте здравоохранения и социальной защиты Великобритания.
СМИ также сообщили, что Коладанджело после 12 лет брака рассталась со своим мужем — миллионером и основателем компании Oliver Bonas Оливером Трессом.
Истории,Мэтт Хэнкок,Борис Джонсон,Минздрав РФ,
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