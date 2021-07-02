Без дистанции с любовницей: скандал в Минздраве

В Великобритании во всю гремит скандал, больше похожий не на реальность, а на эпизод популярного шоу. Но, как выяснил "Рамблер", все это правда.

Виновником драмы стал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок , которого журналисты "застукали" целующимся с давней подругой Джиной Коладанджело. Все бы ничего, да только они оба женаты и воспитывают по трое детей.

Британское общество таким поведением своего министра, конечно же, было возмущено. И не только из-за супружеской измены, но и из-за того, что глава ведомства, отвечающего за здравоохранение, забыл о жестком карантине в стране и социальной дистанции.

Сам Хэнкок успел рассказать жене об измене за несколько часов до обнародования информации об этом в СМИ.

Как только стало понятно, что скандала не избежать, министр написал прошение об отставе.

«Меньше всего я бы хотел. чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание и помешала нашей сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. В такое время я должен быть с моими детьми», — написал Хэнкок в прошении об отставке на имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Позже было объявлено, что пост министра здравоохранения займет бывший канцлер и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Причем прошение об отставке, по данным местных СМИ, Хэнкок написал после того, как узнал, что есть риск полицейского расследования по делу нарушения им закона о коронавирусных ограничениях. Дело в том, что во время карантина людям рекомендовали воздержаться от телесных контактов из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

Через несколько часов после его отставки Джина Коладанджело покинула свой пост неисполнительного директора в департаменте здравоохранения и социальной защиты Великобритания.