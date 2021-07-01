Чем раненый офицер Красной Армии удивил ученых

В XX веке после каждой войны учёных, изучающих работу мозга, появлялись новые клинические данные. Один из самых удивительных в истории мировой науки случаев произошёл офицером Красной Армии Львом Засецким, который получил страшное ранение в голову.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ранение

Видео дня

В 1943 году призванному из Тульской области командиру взвода огнемётчиков Льву Засецкому шёл 24-й год. 2 марта, в ходе атаки под Вязьмой, ему в голову попала немецкая шрапнельная пуля, пробив в черепе отверстие площадью 16 квадратных сантиметров. Оказалась повреждена левая теменно-затылочная область мозга. Фактически Засецкий лишился четверти содержимого черепной коробки. Он долго находился в коме, а когда вернулся в сознание, то поначалу походил на новорожденного. Ему пришлось буквально заново учиться разговаривать. Раненый красноармеец разучился читать и писать, забыл всё, что с ним происходило в жизни. Он не всегда понимал причинно-следственные связи между фактами. Однако Лев Александрович сохранил волю, личность и полностью осознавал, какие ужасные изменения с ним произошли.

Помощь

К счастью для Засецкого, на него обратил внимание знаменитый советский психолог Александр Лурия, который в военные годы работал в Институте неврологии. В то время это был ведущий нейрохирургический госпиталь с несколькими восстановительными «филиалами». Именно сюда со всех фронтов свозили бойцов с мозговыми ранениями.«В мой кабинет в восстановительном госпитале вошёл молодой человек, почти мальчик, с растерянной улыбкой, он глядел на меня, как-то неловко наклонив голову, так, чтобы лучше меня видеть; позже я узнал, что правая сторона зрения выпала у него и чтобы рассмотреть что-то, он должен был повернуться, используя сохранную у него левую половину», — писал Лурия в книге «Потерянный и возвращённый мир», посвящённой случаю Засецкого.Профессор помог травмированному лейтенанту обучиться чтению и письму, но и то, и другое всё же давалось Засецкому крайне непросто. Построить фразу было для него мучительным делом. Буквально каждое слово больной подолгу припоминал, пытаясь при этом не упустить мысль.

Дневник Засецкого

Благодаря редкому упорству Льва Засецкого, желавшего победить свою болезнь, мировая наука обогатилась уникальным документом. В течение многих лет послевоенной жизни ветеран вёл дневник, записывая в него максимум по странице в день. К 1970-м годам накопилось уже три тысячи тетрадных листов, на которых Засецкий изложил воспоминания, мелькавшие перед ним в бессвязном порядке. Кроме того, раненый лейтенант наблюдал за своим состоянием. Его постоянно одолевали сомнения – наяву или во сне проходит его жизнь. Многие строки дневника звучат пронзительно:

«Отчего не работает моя память, отчего не возвращается зрение, отчего вечно шумит, болит голова, отчего я недослышу, недопонимаю речи людской сразу?» – сокрушался Засецкий.Фронтовик вернулся домой, к матери и сёстрам, но ему сложно было делать даже простейшую работу по дому, так как он путался в пространстве.

«После ранения я не представляю сущности пространства, я не понимаю пространства, боюсь его. И даже когда я сижу сейчас возле стола и вижу окружающие предметы, то я почему-то боюсь дотрагиваться до них», — признавался автор дневника.

Хотя красноармейцу не удалось полностью исцелиться от болезни, его случай предоставил много новых данных для психологии и неврологии. Прежде всего, его жизнь показала, что человеческий мозг способен восстанавливать утраченные связи, хотя и не до конца. На основе работы с Засецким Александр Лурия разработал программы реабилитации других больных с травмами головы.

«Офицер Красной армии Лев Засецкий показал возможности и пределы пластичности мозга», — отмечал британский автор научно-популярной литературы Джон Терни.