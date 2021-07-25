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Как выглядит автомобиль, способный летать между городами

Елизавета Назарова
3 часа назад

Прототип летающего автомобиля из будущего AirCar совершил свой первый междугородний полет. Он продлился 35 минут и прошел между Нитрой и Братиславой.

Автомобилем управлял его создатель Стефан Кляйн. Как рассказал он сам, автомобиль на самом деле гибридный и трансформируется в самолет за 2 минуты и 15 секунд. Команда разработчиков потратила на создание гибрида два года и два миллиона евро.

Сообщается, что для взлета автомобилю нужно разгоняться, а общий вес пассажиров не должен превышать 200 килограммов. Пока что создан прототип двухместной машины.

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