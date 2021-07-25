Прототип летающего автомобиля из будущего AirCar совершил свой первый междугородний полет. Он продлился 35 минут и прошел между Нитрой и Братиславой.

Автомобилем управлял его создатель Стефан Кляйн. Как рассказал он сам, автомобиль на самом деле гибридный и трансформируется в самолет за 2 минуты и 15 секунд. Команда разработчиков потратила на создание гибрида два года и два миллиона евро.