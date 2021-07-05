«Лагерницы легкого поведения»: кого так называли в ГУЛАГе

Сам термин «шалашовка», если верить одному из наиболее известных и титулованных сидельцев ГУЛАГа нобелевскому лауреату А. И. Солженицыну , возник в 30 – 40-х годах ХХ века. Его этимология проста – «шалашом» называли огороженные простынями нары, где женщина в лагере расплачивалась собою за предоставление каких-либо благ.

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В Интернете есть вариации значения этого слова, со ссылкой на воровской жаргон, которые интерпретируют «шалашовку» как падшую, легкодоступную женщину. На самом деле данный термин, скорее всего, получил широкое распространение с началом внедрения в СССР системы ГУЛАГа – с 30-х годов ХХ века. Во всяком случае, в достаточно подробном «Словаре жаргона преступников (блатная музыка)», составленным сотрудником НКВД С. М. Потаповым «по новейшим данным» и опубликованным в 1927 году для ограниченного пользования, этого статуса в воровском мире не значится.

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О лагерных «шалашовках» упоминали такие известные писатели и узники ГУЛАГа как Лев Разгон, Варлам Шаламов , Александр Солженицын.

Как писал А. И. Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ», «шалашовками» могли стать любые лагерные заключенные-женщины, вне зависимости от их социального статуса на воле – переход в иное качество в неволе обуславливался конкретными критическими обстоятельствами, толкавшими осужденную на то, чтобы отдаться за пайку хлеба. Изголодавшаяся женщина шла в мужской барак, называла там себе цену, эквивалентную части буханки хлеба, и желающий шел за ней в женский барак, где с трех сторон занавешивалось простынями спальное место этой заключенной (делался «шалаш»), и там происходила «расплата».

Собственно, «шалашовкой» в своей драме в 4-х действиях «Олень и шалашовка» Солженицын называет «лагерницу легкого поведения, способную на любовь в непритязательных условиях».

В качестве «блатных», способных заполучить «шалашовку», могли выступать все категории персоналий ГУЛАГа – от собственно осужденных до представителей контингента охраны лагерей (всех уровней): все те, кто мог предложить женщине те или иные блага, выражавшиеся в предоставлении дополнительного питания или более выгодного места работы.

«Шалашовки» изначально не являлись непременным сегментом воровского сообщества и тем более, его составной частью – по сути, это были случайные жертвы суровых лагерных обстоятельств существования. Тем не менее специфика пребывания в ГУЛАГе (изнурительная работа по 12 – 14 часов в сутки, без выходных и праздников) накладывала свой отпечаток на поведение, в том числе, и самых активных обитательниц женских бараков.

Константин Гурский, отбывавший свой срок в 30-х годах на Соловках, вспоминал (его свидетельства систематизированы и опубликованы правозащитной организацией «Мемориал» * в подборке «Люди Ухтпечлага»), как в женских лагерях блатные женщины-шалашовки саботировали выход на работу. Они, выйдя за пределы зоны, случалось, просто раздевались донага. Конвой, который должен был их сопровождать до места работы, отказывался принимать такую группу заключенных. В конечном итоге «шалашовок» возвращали в лагерь и помещали в карцер.

... В воспоминаниях А. Солженицына, В. Шаламова, Л. Разгона и других писателей, переживших заключение в ГУЛАГе, «шалашовки» – это женщины, вынужденные пойти на уступки мужчинам ценой собственной чести. Никто из авторов воспоминаний не осуждал их, поскольку этот поступок был всего лишь попыткой выжить в этих тяжелейших условиях.