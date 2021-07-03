Как Сталин отблагодарил Церковь за помощь в ВОВ

Забыть старые обиды

До революции в России находилось 78 тысяч православных храмов и 25 тысяч мечетей, к началу войны их количество сократилось в более чем в 20 раз. Только к 1938 году в стране было ликвидировано около 40 тысяч храмов различных религиозных конфессий. Дошло до того, что по данным Патриархии в 25 областях страны не стало ни одного храма, а в 20 районах их количество не превышало пяти. Тем не менее, большинство населения Советского Союза тех лет, родилось до революции, и было обращено в ту или иную религию, распространенную на территории Российской Империи. По социологическим данным 1937 года из неграмотных жителей СССР, верующими было 84%, а из грамотного населения - 44%. Не удивительно, что с наступлением тяжелого военного времени руководство страны, как и его простые жители поспешили вернуться к вере предков. При этом чудом сохранившиеся в ходе красного террора священнослужители, сумели простить недавние обиды и выступили на стороне Советской власти во время борьбы жителей страны с немецко-фашистскими захватчиками. В самые тяжелые дни обороны Москвы вокруг города был совершен воздушный крестный ход на самолете с иконой Тихвинской Божией матери.