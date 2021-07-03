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Самая большая волна в истории человечества

Мария Грибова
1 час назад
Самая высокая волна была зарегистрирована в 1958 году в узком заливе на Аляске. Тогда вода поднялась на 524 метра в результате подводного землетрясения и особенностей рельефа залива. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Самая большая волна в истории человечества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Стихийное бедствие произошло девятого июля 1958 года в заливе Литуйя на юго-востоке Аляски. В результате землетрясения магнитудой 8,3 с гор сошел мощный оползень. В воды залива обрушилось около 30 миллионов кубических метров камней и льда. Это и привело к образованию гигантской волны цунами.
Волну в заливе Литуйя называют мегацунами. Этим термином также обозначают гигантские волны, которые могут быть вызваны столкновением Земли с крупным небесным телом.
В результате катастрофы погибло пять человек, трое из которых было на острове, а других двух смыло волной в заливе. В населенном пункте вблизи эпицентра, были повреждены объекты инфраструктуры: мосты, доки и нефтепроводы.
После землетрясения специалисты провели исследование подлетного озера, расположенного к северо-западу от изгиба ледника Литуйя в самом начале залива. Им удалось выяснить, что озеро опустилось на 30 метров.
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