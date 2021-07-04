Эвтаназия неугодных: как Германии разрешили убийство тысяч детей

Перед началом Второй Мировой войны нацисты развернули в стране программу "T4". Убивали детей и взрослых в больницах и домах престарелых."Рамблер" узнал об этом подробнее.

Началось все с дела Кнауэров, когда семьи обратилась к самому Адольфу Гитлеру за разрешением об эвтаназии. После заключения врачей о том, что ребенок обречен на страдания, мальчик был умерщвлен с помощью "смертельного укола". Вскоре после этого врачу Карлу Брандту и начальнику личной канцелярии Филиппу Боулеру поступило секретное распоряжение «заниматься делами, аналогичными делу “младшего Кнауэра”».

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Программа проводилась без всякого законодательного обоснования и сверхсекретной. Некоторые соратники Гитлера о ней лишь после срочного завершения в 1941 году. Участники процесса оправдывали себя невозможностью невыполнения приказа.

Сначала уничтожили пациентов детских психиатрических больниц до 16 лет, позже младенцев с врожденными уродствами. Почти сразу реестр расширили и включили туда детей до четырех лет. Немецкие историки предполагают, что в ходе программы «детской эвтаназии» погибло около 5 тысяч человек. Возможно, цифра больше.

Однако кровавая идея появилась в голове не одного Адольфа Гитлера. Немецкие врачи также размышляли о массовых зачистках. За 10 лет до начала кампании профессор психиатрии Фрайбургского университета Альфред Хохе писал:

«Принцип, оправдывающий убийство, должен быть применен к неизлечимо больным Право на жизнь должно быть заработано и обосновано, а не признано в качестве догматического постулата».

В то время об эвтаназии говорили как о милосердии и благе для психических больных. Было и еще одно объяснение радикальных мер — экономическое. Гитлер пришел к власти в 1933 году в момент кризиса, так что разнообразные кампании по повышению благосостояния немцев (удешевление медицины за счет лечения травами, пропаганда физической активности, недорогие туристические услуги, программа банковских накоплений) пользовались успехом. А содержание лечебниц в государственный план не входило.

В октябре 1939 года Гитлера написал еще одно письмо, которое касалось уже взрослых инвалидов. А именно пациентов психиатрических клиник и домов престарелых. В список недостойных попадали люди с шизофренией, эпилепсией, деменцией, энцефалитом и другими заболеваниями. Люди без гражданства тоже оказались в списке.