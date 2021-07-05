Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Эксперт назвал признаки прослушки телефона

Lenta.ruиещё 9
4 часа назад
Существует ряд признаков, которые могут говорить о том, что ваш разговор по телефону прослушивается. Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам эксперта, подобные программы становятся умнее и скрывают свое присутствие в телефоне, активируясь лишь в нужные моменты. Главным признаком прослушки является повышенный расход батареи во время разговора или переписки в мессенджере. Также следует обращать внимание на необычный перегрев гаджета при сеансе связи. Другим признаком того, что к вашему телефону подключена третья сторона, является таргетированная под ваши разговоры реклама.
Как объяснил Мясоедов, пользователи зачастую не глядя дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании. Однако таким образом можно случайно разрешить доступ к микрофону и камерам гаджета. В случае появления подозрений о прослушке телефон рекомендуется отключить и сразу же обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита, отмечает эксперт, возможна, но требует определенных навыков.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители