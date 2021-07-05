Эксперт назвал признаки прослушки телефона

Существует ряд признаков, которые могут говорить о том, что ваш разговор по телефону прослушивается. Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, подобные программы становятся умнее и скрывают свое присутствие в телефоне, активируясь лишь в нужные моменты. Главным признаком прослушки является повышенный расход батареи во время разговора или переписки в мессенджере. Также следует обращать внимание на необычный перегрев гаджета при сеансе связи. Другим признаком того, что к вашему телефону подключена третья сторона, является таргетированная под ваши разговоры реклама.