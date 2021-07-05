Названы признаки прослушки телефона

Эксперт рассказал, что программы для прослушки обнаружить непросто и они скрываются до определенного момента. Большой расход батареи во время телефонных разговоров или переписки в мессенджерах говорит о прослушке. Если ваш телефон сильно нагревается, когда вы общаетесь с другими людьми, это тоже может быть признаком того, что его прослушивают. У людей, чьи разговоры по телефону подслушивают, выскакивает таргетированная реклама по теме разговора и переписки.