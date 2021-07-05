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Названы признаки прослушки телефона

Елизавета Назарова
4 часа назад
Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о признаках, по которым можно определить, что ваш телефон прослушивается. Об этом сообщает издание "Прайм".
Названы признаки прослушки телефона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт рассказал, что программы для прослушки обнаружить непросто и они скрываются до определенного момента. Большой расход батареи во время телефонных разговоров или переписки в мессенджерах говорит о прослушке. Если ваш телефон сильно нагревается, когда вы общаетесь с другими людьми, это тоже может быть признаком того, что его прослушивают. У людей, чьи разговоры по телефону подслушивают, выскакивает таргетированная реклама по теме разговора и переписки.
Мясоедов объяснил, что при установке некоторых приложений пользователи зачастую неглядя соглашаются на доступ к камере и микрофону.
Он также добавил, что если есть подозрения о прослушке телефона, нужно обратиться в сервисный центр.
Ранее "Рамблер" рассказывал, вредно ли спать со смартфоном под подушкой.
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