Что случилось со славянской Атлантидой

Винету когда-то называли крупнейшим городом Европы и даже славянской столицей. Но неожиданно он исчез бесследно, опустившись, подобно Атлантиде, на морское дно. О том, по какой причине это произошло и есть ли шанс найти Винету, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Всеволод Иванов Всеволод Иванов

О точном местоположении Винеты в наши дни никому, увы, не известно. Именно этот факт всегда осложнял поиски ушедшего под воду города. Хотя попытки отыскать славянскую Атлантиду предпринимались не один раз, начиная с 15 столетия. Предполагают, что Винета находилась на одном из островов Балтийского моря, а некоторые историки считают, что именно на ее месте позже был построен Санкт-Петербург.

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Из обрывочных сведений, которые сохранились до наших дней, известно, что Винета была богатейшим городом, крупнейшим торговым центром в Балтийском море. Этот центр окружали неприступные каменные стены, а все жители Винеты были свободными людьми: рабство здесь было запрещено. При этом, если верить историкам, жители города были крайне высокомерны, об этом свидетельствуют некоторые документы.

Но начиная с XII века сведения о городе обрываются. Винета просто бесследно исчезла. Огромный город с булыжными мостовыми, домами из камня, множеством рынков просто пропал. И найти его до сих пор не удалось никому.

Наиболее частая версия о причинах гибели Винеты — город поглотила вода. Некоторые ученые полагают, что город был разрушен сильным землетрясением, которые в то время случались в тех местах довольно часто. Другие же считают, что город был уничтожен неприятелями. В XI-XII веках со славянами вела борьбу на Балтийском побережье Дания. Некоторые историки не исключают возможности, что Винета была захвачена, а затем датчане разрушили дамбы, защищавшие город от морских волн. Вследствие этих действий Винета и ушла под воду.