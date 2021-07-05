Как парфюмеры возвращают обоняние после COVID-19

Потеря обоняния, также известная как аносмия, — один из распространенных симптомов COVID-19. По разным данным, до 80% переболевших столкнулись с данным проявлением болезни. Исследование Американской академии неврологии указывает, что у половины людей обоняние не вернулось в течение четырех или пяти месяцев после острой фазы. «Рамблер» рассказывает историю, впервые опубликованную на портале POPSUGAR, — о том, как парфюмеры возвращают способность чувствовать ароматы.

Фото: Рамблер Рамблер

Сью Филлипс из Нью-Йорка отмечает, что она не доктор, не химик и не ученый, но кое-что понимает в запахах. 43-летний опыт работы в парфюмерии помог ей основать программу, которая помогает людям вновь чувствовать ароматы после коронавируса. Филлипс рассказывает, что ее методика основана на ассоциативной памяти мозга на запахи.

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«Когда люди чувствуют запах [ингредиентов], эта информация передается лимбической системе... Это похоже на момент, когда рассеивается туман. Мозг просто берет верх, и внезапно они [люди] могут снова чувствовать запахи — это преображает».

Филлипс отмечает, что запахи и вкусы — это не просто приятные моменты, но и элемент социализации. Мы часто едим в окружении близких, на мероприятиях и празднествах. Когда вкус и запах еды уходят из жизни, люди чувствуют себя опустошенными. Исследование, проведенное Университетом Содружества Виргинии, приводит статистику: 43 процента тех, кто находился под наблюдением, сообщили о депрессивном состоянии, последовавшем после потери обоняния или вкуса.

Процесс возвращения обоняния выглядит довольно просто. Перед клиентом кладут 30 бумажных полосок, пропитанных разными ароматами — от легких до тяжелых. Филлипс не разглашает, какие конкретно запахи использует в методике, однако утверждает, что они «охватывают всю обонятельную палитру».

«Разные ингредиенты вызывают в памяти воспоминания и эмоции. Цитрусовые ноты могут заставить вас почувствовать восторг, цветы могут заставить вас почувствовать себя женственными и свежими, пряные ароматы могут заставить вас почувствовать себя чувственными. На консультации мы просто проходим через все это. Мы должны повторно задействовать лимбическую систему и заново научиться нюхать, используя мозг».

Для одних процесс возвращения обоняния занимает 45 минут, для других — около 20. Филлипс добавляет, что никаких гарантий нет, однако надо попытаться и открыться новому опыту. Ишир, один из клиентов парфюмера, рассказывает, как он впервые после болезни почувствовал запах:

«Я почувствовал легкий запах амбры, который был самым сильным ароматом в списке. Сначала он пах не так, как я помнил — запах был немного искажен. Но по мере того, как мы продолжали, постепенно он становился все яснее и яснее. К концу я смог почувствовать запах всего».