Как крестьянок отбирали в кормилицы высокородных детей

Среди высшего сословия, не только русского, кормить своих детей грудью было не принято. Поэтому для этих целей отбирались особо миловидные крестьянки, которые неотлучно находились рядом с «августейшим» младенцем в первые годы его жизни.

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И так как простолюдинке по долгу службы приходилось часто пересекаться с биологической матерью ребенка и присутствовать на званных обедах, то крестьянка должна была быть не только красивой, но и здоровой. А отбирали их на роль кормилицы почти как лошадей

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Инженер Андреев с семьей и кормилицей, которая держит его сына на руках, 1890 год

Во время «кастинга» обращали внимание на хороший цвет десен, зубы должны были быть здоровыми, крепкими и красивыми. Котировались только розовые десны, без признаков каких-либо заболеваний, ну а белые и крепкие зубы всегда были признаком здоровья не только у лошадей.

Идеальным возрастом для кормилицы высокородных детей считалась женщина 20–35 лет, родившая 6–7 недель назад – считалось, что в этот период молоко было лучшего качества.

Отметим, что кормилицами были не только простолюдинки. Особенно если речь идет о самых верхах. Социальный состав кормилиц для царских и императорских фамилий резко отличался. Отбор в кормилицы от века в век становился более демократичным, если можно так выразиться.

Если в XVI-XVII веках кормилицами самых высокородных детишек могли стать только жены бояр с известными фамилиями, в XVIII веке ими уже могли быть супруги дворцовых служителей, а в XIX веке это дело уже доверяли крестьянкам.

Менее родовитых детей, конечно, всегда вскармливали крестьянки с хорошей генетикой.

Стоит обратить внимание на наряд кормилиц. Они все одевались в одну «униформу». Русскую народную – сарафан и кокошник. Часто на них были украшения. Очевидно, это делалось для придания статуса, не столько самой кормилице, сколько семье, на которую она работала.

И у кого роскошней одета кормилица, т̶о̶т̶ ̶к̶р̶у̶ч̶е̶ лучше заботится о своем ребенке.