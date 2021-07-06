Церковь и секс-меньшинства: массовые драки в Грузии

В СМИ и соцсетях шумно обсуждают жуткие столкновения на улицах Тбилиси. Народ просто дерется на улицах. В чем део, выяснял "Рамблер".

Фото: @mariam.nikuradze @mariam.nikuradze

@mariam.nikuradze

Оказывается, грузинское общество буквально раскололось из-за отношения к ЛГБТ-сообществу. Грузинские представители ЛГБТК+ хотели пройти маршем в защиту своих прав по центру Тбилиси в 17:00 по местному времени. Но почти сразу же столкнулись с насилием. Так, представители ультраконсервативных сил начали нападать на журналистов и просто представителей оппозиции, связывая их с мероприятием.

Как сообщают местные СМИ, основными агрессорами были льтраправые из организаций «Союз православных родителей», «Грузинский марш», а также христианские активисты и сторонники ультраправого бизнесмена Левана Васадзе

@mariam.nikuradze

В стычках пострадали журналисты местного «Первого канала», телеканалов «Формула» и «Рустави-2», а также корреспонденты изданий «Радио Свобода»*, «Табула», «Нетгазети» и «Палитра». Насилие против прессы агрессоры объясняют тем, что медиа «пропагандируют извращенный образ жизни».

Кроме того, праворадикалы разгромили офис организации Tbilisi Pride. Разъяренные мужчины забирались на балконы прямо по фасаду зданий, крушили все и срывали радужные флаги.

СМИ сообщили, что они даже бросили взрывное устройство в офис организаторов марша Tbilisi Pride. Там в это время находились активисты и журналисты. По предварительным данным, пострадала одна девушка, она ранена в живот.

Интересно, насколько активно участвовала в этих событиях церковь. Так, патриархия призвала прихожан на контр-акцию против гей-парада в центре Тбилиси.

«Мы проведем службу во славу Божьей матери и покажем миру, что мы защищаем свою честь и для нас неприемлема попытка навязать нам вымирание», — говорится в заявлении патриархии.

Священнослужители назвали ЛГБТ-прайд «извращением» и заявили, что такие акции «не защищают права ЛГБТ-сообщества, а способствуют получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей».

Кадры, на которых священники избивают крестами молодых людей уже облетели соцсети и вызвали волну негодования по всему миру.

Что в Сети

Пользователи Сети также разделились на два лагеря. Многие пишут, что такое насилие неприемлемо, однако часть местных жителей считают, что в кавказской стране нет места для подобного рода акций.

"Грузия не может определиться, Европа она или Кавказ. Отсюда такой сильный раскол в обществе. Мы вроде современные, западные, модные, прогрессивные, но объяснить своим родителям, что права ЛГБТ следует отстаивать, не можем. Для них это распущенность, для церкви извращение, а для большинства мужчин в стране это просто позор";

"Это реально происходит в 21 веке? Стыдно за наших граждан! Пусть оставят людей в покое и решают другие проблемы страны";

"Вы видели лица этих людей. Как можно так ненавидеть друг друга. Контактный зоопарк...";