Что плохого сделал для СССР британский супершпион

Для России фигура Локкарта интересна особо, и не только из-за того, что он напрямую был задействован в так называемом «заговоре послов» и способствовал началу интервенции войск Антанты в Советскую Россию.
Фото: Русская семеркаРусская семерка
По мнению многих аналитиков и историков, Локкарт, всегда поддерживавший связь со столь же легендарной Марией (Мурой) Будберг и с целым рядом других фигур, так или иначе имевших отношение к советскому проекту в то время, был одной из ключевых фигур тайной политики великих держав и их спецслужб.
И это неудивительно, учитывая охват интересов Локкарта, огромный круг его знакомств и тот факт, что он в годы Второй мировой войны возглавлял в правительстве Великобритании комитет по делам разведки и пропаганды.
Дело о «заговоре послов»
После приключений в Индии и на Малайском архипелаге, молодой Брюс Локкарт
начал свою карьеру в дипломатии на позиции сначала вице-консула, а потом и генконсула Британии в Москве.
Локкарт напрямую наблюдал (и не исключено что участвовал, учитывая особую роль Британии в тех событиях) революционные волнения 1917 года и падение империи. Хотя в 1917 году Локкарт был отозван со службы на некоторое время, как утверждают некоторые его биографы, из-за скандала с женщиной.
Однако Октябрьская революция, существенно спутавшая карты многим великим державам того времени, имевшим интерес к России, сделала Локкарта вновь востребованным. Он отправился в Петроград как глава британской специальной миссии в Советской России и в ходе визита встречался и проводил переговоры с руководителями будущего СССР, в том числе с Лениным, которого он оценил куда выше, чем Троцкого.
Во время этой миссии Локкарт и познакомился и завербовал Муру Будберг, будущую легендарную разведчицу, которая, вполне вероятно, всю жизнь оставалась верна тому делу, в которое ее вовлек британец, и закончила свою жизнь в Лондоне.
Согласно официальной советской версии, в ходе своей миссии в Петрограде, Локкарт с Мурой и рядом других фигур (например, с разведчиком Сиднеем Рейли), а также французским посолом Нулансом и представителем США Фрэнсисом, организовали против советского государства заговор, с целью свержения большевиков.
Провал
Во время своей «дипломатической миссии» Локкарт поспособствовал бегству из страны Керенского, активно финансировал местные антисоветские силы на начальном этапе гражданской войны, а также вел переговоры со всеми возможными антисоветскими силами.
Спусковым крючком для провала Локкарта, который был разоблачен через внедренного к нему агента Чрезвычайной комиссии Буйкиса, стало убийство 30 августа 1918 года главы ЧК Петрограда Урицкого террористом-эсером и покушение Каплан на жизнь Ленина.
Локкарт, верная ему Мария Будберг и целый ряд других фигур были арестованы. Однако благодаря своему статусу и важности для большевиков отношений с Британией (и очень серьезным тайным связям ряда большевиков с Лондоном) и Локкарт, и Мура Будберг были отпущены на свободу быстро и покинули Россию.
Мура Будберг, остававшаяся агентом Локкарта, уже в Европе стала активным и крайне важным, непубличным действующим лицом в европейском левом движении и в структурах Коминтерна. Хотя по другим версиям, она всю жизнь играла свою игру и активно заигрывала с британской, советской и даже с германской разведкой.
Начальник политической разведки
В межвоенный период Брюс Локкарт активно совмещал дипломатическую работу в странах Восточной Европы, писательскую и литературную деятельность, формально не имея отношения к разведке. Чем, по мнению ряда историков, и был ценен именно как политический разведчик.
Неудивительно, что к началу Второй мировой войны Локкарт был открыто приглашен на разведывательную работу, став сначала одним из руководителей отдела в британском МИД
по политической разведке, а затем, фактически возглавив специальный комитет по политической разведке и пропаганде.
Помимо совершенно естественных функций по противодействию усилиям гитлеровской Германии, деятельность Локкарта в этот период характеризовалась активными усилиями по работе с силами Сопротивления в оккупированной нацистами Франции, где ему помогала агент Мария Будберг.
Существуют предположения, что уже в то время, а затем более активно в послевоенный период, усилиями Локкарта и Будберг и других агентов, британское правительство активно строило интриги против будущего французского лидера Де Голля, продвигая альтернативные ему фигуры во французском сопротивлении.
Также имеются некоторые сведения о том, что Локкарт через ряд дружественных Британии лиц в американском бизнесе, политике и шоу-бизнесе, активно развивал пропаганду и лоббистскую деятельность в направлении выхода США из нейтралитета и объявления войны Германии.
Дело в том, что долгое время в США существовало очень серьезное лобби, явно не желавшее участия страны в войне на стороне союзников, а прямая пропаганда вступления США в войну была невозможна по американским законам.
Существуют предположения, что через своих людей и людей Локкарта, Уинстон Черчилль
осуществлял тайные коммуникации с американским лидером Рузвельтом по этому вопросу.
Связь советского проекта и Британии
Особенно интересен Локкарт не только официальными деталями своей биографии, сколько загадками и тайнами, связанными с общими контактами Британии с деятелями мирового левого движения, деятелями Коминтерна.
Локкарт всегда через множество своих каналов, в том числе через Муру Будберг, имел огромные связи внутри европейского левого движения, в том числе внутри Коминтерна. Более того, как мы знаем по делу о «кембриджской пятерке», левое движение активно обосновалось и в самой Британии.
Долгое время внутри Великобритании вполне открытых местных коммунистов никак не преследовали, они свободно устраивали демонстрации, многие видные интеллектуалы из хороших семей открыто называли себя коммунистами
.
Огромное количество людей связанных с разгромленным, усилиями Сталина, Коминтерном, стали в 1930-1940-е годы прямыми агентами британской разведки и даже были в некоторой степени кооптированы в элиту империи.
Та же самая Мария Будберг имела огромные связи в кругах Коминтерна, являлась любовницей Максима Горького и Герберта Уэллса
, знала лично все ключевые фигуры европейской левой политики того времени и как показывают многие историки, продолжала контактировать или оставаться агентом Локкарта.
Брюс Локкарт, Мура Будберг, на самом деле вызывают такой ажиотаж и у респектабельных историков, аналитиков и сторонников громоздких теорий заговора, исключительно на фоне того огромного объема информации о контактах представителей Британии с мировым левым движением.
Существует целый пласт исторической и аналитической литературы разного качества, продвигающей теории, о том, что ранний СССР, до победы Сталина, разгрома Троцкого и репрессий 1937 года, был продуктом деятельности определенного слоя британской глобалистской элиты, а сам проект мировой коммунистической революции, был ее прямым замыслом.