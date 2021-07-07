Мужчина выиграл четыре миллиарда и никому не сказал

Житель Калифорнии десять лет назад выиграл 55 миллионов долларов (4,7 миллиарда рублей) в лотерею и никому об этом не сказал. Письмо мужчины опубликовано на сайте MarketWatch.

67-летний американец обратился к редактору и обозревателю отдела личных финансов издания Квентину Фоттреллу с вопросом, правильно ли он поступил, не сказав никому о многомиллионном выигрыше.

Мужчина испугался, что его сестра могла бы потребовать пожертвовать половину денег церкви, но он не хотел делиться. Знакомым и друзьям он тоже не стал рассказывать, чтобы они не просили в долг.

Калифорниец купил на выигранные средства дом и машину. Родственникам он наврал, что арендует жилье.

"Я трачу не так уж много. Своих детей у меня нет, а родители умерли. Сестре я тоже ничего не даю, потому что она и ее муж мне не нравятся, и я с ней не разговариваю больше десяти лет".