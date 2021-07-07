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Мужчина выиграл четыре миллиарда и никому не сказал

Анна Арсеньева
1 час назад
Житель Калифорнии десять лет назад выиграл 55 миллионов долларов (4,7 миллиарда рублей) в лотерею и никому об этом не сказал. Письмо мужчины опубликовано на сайте MarketWatch.
Мужчина выиграл четыре миллиарда и никому не сказал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
67-летний американец обратился к редактору и обозревателю отдела личных финансов издания Квентину Фоттреллу с вопросом, правильно ли он поступил, не сказав никому о многомиллионном выигрыше.
Мужчина испугался, что его сестра могла бы потребовать пожертвовать половину денег церкви, но он не хотел делиться. Знакомым и друзьям он тоже не стал рассказывать, чтобы они не просили в долг.
Калифорниец купил на выигранные средства дом и машину. Родственникам он наврал, что арендует жилье.
"Я трачу не так уж много. Своих детей у меня нет, а родители умерли. Сестре я тоже ничего не даю, потому что она и ее муж мне не нравятся, и я с ней не разговариваю больше десяти лет".
Квентин Фоттрелл ответил мужчине, что ему удалось выиграть в лотерею и при этом сохранить деньги. Кроме того, он имеет право поступать так, как хочет, и в желании сохранить выигрыш в тайне нет ничего предосудительного.
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