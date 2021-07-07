Кто впервые назвал Запад загнивающим

Советские идеологи любили это выражение. Между тем придумал его не большевик, а убежденный славянофил задолго до революции. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Весь XIX век пронизан яростными спорами западников и славянофилов (позже к ним и почвенники подключились) о судьбе России. В них участвовал и Степан Петрович Шевырёв, литературный критик и декан Московского университета . Дворянин родился в Саратове в 1806 году, окончил Благородный пансион, был служащим в Московском архиве Коллегии иностранных дел, а в 1837 году стал профессором Московского университета. Он неоднократно бывал за границей, был ведущим критиком журнала «Московский наблюдатель», редактировал также «Москвитянин».

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Как и другие славянофилы, он настаивал на идее особого пути России и самобытной культуры, которая не нуждается в исправлении. Полемизируя с оппонентами-западниками, Шевырёв в статье «Взгляд русского на образование Европы» написал следующие строки:

«В наших искренних дружеских тесных отношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окружённым атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьём чашу чувства и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет».

Позже образ гниющего или гнилого западного мира он многократно употребил в других своих статьях, так что вызвал острое раздражение западника Белинского. Последний в своих работах несколько раз возвращается к «мнимому трупу Запада».

Так в литературе и журналистике закрепляется выражение, которое уже в советской риторике превратится в «загнивающий Запад».

При этом Гоголь, например, высоко ценил Шевырёва, который занимался корректурой его сочинений и финансами. В письме к подруге Смирновой-Россет он аттестовал его как человека, который «стоит на точке разумения высшей, чем другие в Москве».

Очередной спор закончился для Шевырёва дракой и большим скандалом. В 1857 году он возразил графу Бобринскому, который на заседании совета Московского художественного общества раскритиковал крепостное право. Степан Петрович решил, что Бобринский клевещет на страну и заявил, что тот — не патриот. Граф ответил нецензурной бранью, после чего Шевырёв ударил его. В результате драки у профессора было сломано ребро. Драка получила огласку, Шевырёв был уволен и выслан из Москвы, Бобринского сослали в его имение и запретили появляться в обеих столицах.