Монстр, за преступления которого осудили 14 человек

Недавно на телеканале НТВ вышел сериал «Душегубы», основанный на деле витебского душителя. Довольно типичная история серийного убийцы примечательна тем, что вскрыла многолетние злоупотребления властью в правоохранительных органах Белоруссии. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Душегубы" Кадр из сериала "Душегубы"

Все началось 16 мая 1971 года, когда в окрестностях деревни Экимань Полоцкого района нашли тело 19-летней Людмилы Андараловой. Неизвестный задушил девушку, предварительно подвергнув насилию. Еще тогда инспектор уголовного розыска УВД Борис Лапоревич предположил, что милиция имеет дело с серийным убийцей, однако его отстранили от расследования — таких преступников в СССР не могло существовать в принципе. К процессу подключился Михаил Жавнерович, следователь по особо важным делам прокуратуры Белорусской ССР, быстро нашел обвиняемого — в результате Глушакова приговорили к 15 годам заключения. Однако убийства продолжились.

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В конце октября 1971 года на окраине Витебска произошел новый инцидент, но девушка отчаянно боролась за жизнь, прокусила ладонь нападавшему и привлекла внимание школьников своими криками. Мужчина сбежал. Однако на следующее утро около поселка Руба было обнаружено тело другой девушки. И хотя следователи получили веревку с кровью неизвестного, никаких выводов не последовало — улику выбросили, а новое убийство и нападение не связали ни между собой, ни с убийством Андараловой. Ведь официальный виновный был найден и уже отбывал срок.

С 1971 по 1985 годы было совершено как минимум 36 убийств. Жертвами были молодые женщины. Убийца предпочитал удавку, однако в одном эпизоде добил очнувшуюся жертву ножницами. Однако долгое время эти дела расследовали отдельно и только Николай Игнатович, следователь по особо важным делам прокуратуры БССР, добился объединения всех эпизодов в одно дело. Штаб по расследованию возглавил Мечислав Гриб. Выяснилось, что на протяжении четырнадцати лет Жавнерович арестовывал невиновных людей и угрозами заставлял их брать вину на себя, пугая смертной казнью.

Например, 13 января 1984 года студентка Татьяна отправилась на станцию Лучеса и исчезла. Нашли ее 2 февраля под железнодорожной насыпью. Был арестован шофер Олег Адамов, который работал в песчаном карьере рядом с железной дорогой в тот день. Измотанный бесконечными допросами, он признался в убийстве и получил 15 лет. В тюрьме он сделал попытку суицида, но выжил.

Показательна история трех молодых людей — Валерия Ковалева , Николая Янченко и Владимира Пашкевича , которых заметили рядом с местом убийства еще одной жертвы. Жавнерович жестко давил на них во время очной ставки — в конце концов Ковалев и Янченко сломались, потом сдался и Пашкевич. Все они были приговорены к длительным срокам. Очередной арестованный по делу душителя Владимир Горелый ослеп, отбывая срок.

В 1984-85 годах в результате работы более ста сотрудников наконец появились реальные приметы убийцы — красный «Запорожец» или машина «Техпомощь», в которые садились некоторые из погибших женщин. Преступник занервничал и написал в газету «Витебский рабочий» анонимное письмо — якобы от лица антисоветской организации «Патриоты Витебска». Позже такую же записку он оставил на теле одной из жертвы. Графологи сравнили почерк и начали беспрецедентную массовую проверку почерков — было исследовано 556 тысяч образцов, особое внимание уделяли водителям красных «Запорожцев». Среди них был и Геннадий Михасевич. В его доме были найдены некоторые вещи жертв. Но его самого в доме не было — вместе с семьей он он собрался в отпуск в Одессу и находился у шурина. Там его и арестовали 9 декабря 1985 года. Уже 11 декабря он начал давать показания, точно называя места и обстоятельства своих преступлений. При этом он утверждал, что совершил 43 убийства, хотя были доказаны тридцать шесть.

Геннадий Михасевич родился 7 апреля 1947 года в деревне Ист. С детства наблюдал, как пьющий отец избивает мать, был болезненно застенчивым, деревенские девушки над ним смеялись. По его признанию, первое убийство совершил, переживая измену девушки. Сначала он хотел повеситься сам, но потом заметил Андаралову и убил ее. Несмотря на то, что Михасевич женился и стал отцом, он не прекращал убивать. Также он признался, что дважды чуть не убил родную жену, но сдержался. Доступ к совхозному автомобилю «Техпомощь» как мастер-наладчик ремонтных мастерских.

В своих преступлениях он не раскаивался, жалости к жертвам не испытывал. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Его приговорили к смертной казни, прошение о помиловании не подавал. Приговор был приведен в исполнение.