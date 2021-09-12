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Опасные рыбы, которые водятся в пресной воде

Мария Каткова
1 час назад

Все мы знаем про акул, скатов, медуз и прочих обитателей морей и океанов, с которыми лично встречаться не хотелось бы. Однако не только в морской воде существуют опасные рыбы. На самом деле в пресной воде некоторых рек и озер могут быть морские обитатели, которых лучше избегать. "Рамблер" рассказывает про самых опасных рыб, которые обитают в пресной воде.

Опасные рыбы, которые водятся в пресной воде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пираньи

Да, эти рыбы из ужастиков и детских ночных кошмаров обитают в реках Южной Америки. Несмотря на все стереотипы, которые были сформированы кинематографом, нападение пираний на людей встречается очень редко. Они действительно питаются мясом, но в качестве добычи обычно выбирают животных. Пираньи опасны тем, что у них очень острые зубы, а сами они очень прожорливы. Такие рыбы могут оставить большие царапины даже если вы будете плавать очень осторожно.

Ванделлия

Несмотря на свой размер и менее устрашающий вид, встреча с этой рыбой крайне опасна. Это — рыба-паразит, и обитает она в тропических реках, например Амазонке. Опасность ее заключается в том, что в воде она с легкостью проникает в мочеиспускательный канал людей. Ее присутствие может вызвать воспаление, а избавиться от нее можно только после операции.

Электрический угорь

Wikipedia.org

Вопреки стереотипам из фильмов и мультфильмов, электрические угри обитают в пресно воде. Чаще всего они встречаются в Южной Америке. Они питаются беспозвоночными и мелкими рыбами, но могут напасть на человека во время защиты. Электрический угорь способен произвести электрический заряд напряжением до 1300 Вольт и силой тока до 1 Aмпер. Такой заряд может быть смертельным для взрослого человека.

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