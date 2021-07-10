Почему пьяные не видят сны

Алкоголь сильно воздействует на организм человека и нарушает многие процессы, в том числе сон. Оказывается, пьяные люди не видят сновидений и не потому, что на утро их не помнят. Подробнее - в материале "Рамблера".

Спиртное повышает уровень аденозина. Из-за этого после алкоголя хочется спать. В то же время сильно понижается уровень гормона мелатонина, который отвечает за качество нашего сна. Так, 400 миллилитров пива или 50 граммов водки понижают его количество на 20 процентов.

В обычном состоянии человека сон включает две фазы: фаза медленного сна и фаза быстрого сна, которые чередуются. В первую, которая длится около полутора часов, мозг и тело максимально расслаблены, организм восстанавливается на физическом уровне. В этот период спящий не двигается и не видит снов. Во время быстрой фазы, которая длится от 5 до 20 минут, мозг активен, и человек обычно видит сновидения. Эта фаза нужна, чтобы расслабить нервную систему, снять напряжение и улучшить концентрацию.