В Италии обнаружены неизвестные рукописи Данте

Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери , автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times.

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По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).

Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете , отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте",

— рассказала Холлоуэй.

Она также добавила:

"Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".

По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта.