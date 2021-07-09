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В Италии обнаружены неизвестные рукописи Данте

РИА Новостииещё 2
7 часов назад
Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеках Ватикана и Флоренции рукописные листы, предположительно созданные Данте Алигьери, автора "Божественной комедии". До того никто не знал, как выглядит почерк поэта, сообщает The Times.
В Италии обнаружены неизвестные рукописи Данте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации издания, работы относятся к концу XIII века. Данте тогда был студентом во Флоренции, где ему преподавал Брунетто Латини — итальянский философ, ученый политический и государственный деятель (он же опекал будущего поэта после смерти отца).
Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете, отметила, что эти сочинения "дают представление о гениальности Данте".
"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте",
— рассказала Холлоуэй.
Она также добавила:
"Копий рукописной версии комедии Данте не сохранилось. Однако Леонардо Бруни — ученый эпохи Возрождения, который видел почерк Данте, описывал его как тот, что я нашла".
По словам монахини, эти рукописи дают некоторое представление о шедевре Данте — "Божественной комедии", завершенной в 1320 году, за год до смерти поэта.
Например, там изображен квадрат, наложенный на круг. В издании отмечают, что эту концепцию Данте позже использовал в "Божественной комедии" для описания Бога.
Истории,Данте Алигьери,Принстонский университет,Газета The Times,
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