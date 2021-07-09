Загадочные факты о Булгакове, редко упоминаемые в школе

В жизни автора самого таинственного романа русской литературы было немало мистических совпадений и странностей. Подробности — в статье «Рамблера».

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Белая гвардия

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Это не только замечательный роман писателя, но и факт из его биографии. Михаил Афанасьевич в составе офицерских дружин защищал Киев от войск Симона Петлюры в декабре 1918 года. После взятия города деникинцами был мобилизован в Добровольческую армию как военный врач и вместе с белыми дошел до Кавказа. Только тиф помешал ему покинуть страну во время эвакуации белых из Новороссийска. Позже он жалел, что не смог уехать. При этом его младшие братья Николай и Иван, также воевавшие за белых, эмигрировали из страны.

«Белое» прошлое писателя в условиях, когда Гражданская война затронула всех, не было редкостью. Интересно другое: Булгаков никогда не скрывал этот факт в советских анкетах, которые ему приходилось заполнять. И даже в тридцатые годы, когда арестовать могли и за меньшее, это обстоятельство не было использовано против писателя.

Внук священника

Автор самого знаменитого романа о дьяволе был сыном богослова и внуком сельского священника. Его отец Афанасий Иванович Булгаков был историком церкви, доктором богословия и профессором Киевской духовной академии. Мать писателя была дочерью соборного протоиерея Михаила Васильевича Покровского. Возможно, именно поэтому Михаил Афанасьевич так профессионально разбирался в демонологии.

Тень Гоголя

Николай Васильевич Гоголь был любимым писателем Булгакова, фактически его учителем в литературе. Позже Михаил Афанасьевич рассказывал, что видел призрак Гоголя во время одного из своих припадков — тогда он боролся с зависимостью от морфия. Тот как будто погрозил ему пальцем. Позже, уже в Москве, прогуливаясь по бульварам, он снова увидел знакомый силуэт, который молча указал ему на здание с лепниной. Спустя два года он с изумлением узнал, что в этом доме живет Елена Сергеевна Шиловская — его будущая третья и последняя жена и муза. А на могиле Булгакова был установлен камень с могилы Гоголя, выброшенный после переноса праха Николая Васильевича на Новодевичье кладбище. Так распорядилась вдова писателя.

Покровительство Сталина

Булгакова травили все советские критики, его пьесы снимали, романы не публиковали. Тем не менее, по указанию Сталина вернули к постановке «Дни Турбиных», пожалуй, самую антиреволюционную вещь писателя. Лишенный возможности зарабатывать на жизнь своим трудом (ему отказали даже в месте типографского рабочего) Булгаков написал письмо Правительству СССР и попросил разрешить ему эмигрировать. Сталин лично позвонил ему. Содержание разговора писателя и вождя записала Елена Сергеевна в своем дневнике.

«А может быть, правда — пустить вас за границу? Что — мы вам очень надоели?», — поинтересовался Сталин.

Позже Булгаков объяснил жене, что не ожидал звонка и растерялся. Тогда он сказал, что русский писатель не может жить вне родины. И Сталин предложил ему работу во МХАТе, где тут же и приняли. Уже намного позже Булгаков в личных беседах сожалел о том, что не воспользовался второй возможностью уехать.

В известной цитате: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!» некоторые исследователи видят горькое прозрение писателя, согласившегося принять неожиданной подарок Сталина.

Еще при жизни писателя его знакомые и друзья удивлялись фантастическому везению Булгакова в годы, когда арестовать могли за любое неосторожное слово. Но необъяснимое расположение Сталина не принесло писателю счастья.

Магические фразы

Когда Булгаков редактировал сцену пожара в нехорошей квартире, там где кот Бегемот говорит знаменитую фразу: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус», в квартире этажом выше загорелся примус. Но огонь успели быстро потушить. Последней же отредактированной писателем фразой стала «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» в сцене, где Маргарита наблюдает за похоронами Берлиоза.

Три жены

Писатель был трижды женат, однако у него не было детей. Первая жена Татьяна Николаевна была вынуждена сделать аборт — в то время Булгаков страдал зависимостью от морфия. В последующих браках у него также не было детей. Сергея Шиловского, сына Елены Сергеевны, он воспитал как собственного. Еще до встречи с третьей женой писатель часто говорил друзьям, что должен жениться трижды. Он же шутил, что Елена Сергеевна его приворожила и иногда действительно сравнивал ее с колдуньей. Она же является прототипом Маргариты. Однако идея ввести в роман героиню принадлежала не ей, а его второй жене — Любови Евгеньевне. Впрочем, некоторые ее черты в образе Маргариты также присутствуют. Елена Сергеевна сделала окончательную редакцию романа, руководствуясь черновиками мужа. Книга в ее нынешнем виде — ее заслуга.

Бегемот не был котом