Зачем советский ученый спрыгнул с лайнера в Тихом океане

Далеко не всех советских граждан устраивала ситуация в стране. Государственная машина подавляла индивидуальность, свободы выбора не было, а дефицит был. К тому же, власти не давали выезжать за границу, поэтому из страны приходилось бежать. Историю самого необычного побега из СССР расскажет "Рамблер".

Смельчаком, решившимся изменить свою жизнь, стал обычный учены-океанолог Станислав Курилов. Мужчина с детства обожал плавать и легко переплывал реку Иртыш, мечтал о путешествиях по "большой воде". После школы Станислав поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на специальность " Океанография". Стать моряком не позволило плохое зрение.

Видео дня

Вместе с группой он изучал глубины Байкала и погружался на дно Черного моря. Пройдя прекрасную дайверскую подготовку, Курилов работал инструктором глубоководных погружений в институте биологии моря во Владивостоке. И однажды Курилову предложил сотрудничать сам Жак-Ив Кусто , знаменитый французский ученый. По его задумке, необходимо было погрузиться в глубинах Средиземного моря у побережья Туниса.

Однако советская власть тягу к сотрудничеству ученых не оценила. Тем более, сестра Курилова вышла замуж за иностранца и улетела в Канаду. Его посчитали потенциальным невозвращенцем и навсегда перекрыли возможность выезда за рубеж. Тогда Станислав понял, что из Союза пора бежать.

Однажды он увидел объявление о морском круизе с очень романтическим названием " Из зимы в лето", который совершит рейс из Владивостока к экватору и обратно, без захода в порты иностранных государств. Заграничный паспорт для такого приключения был не нужен, как и согласие властей.

В декабре 1974 года в круиз на советском теплоходе оправились более 1200 человек. Курилов знал, что корабль будет проходить совсем близко от филиппинского острова Сиаргао и решил бежать. Он не вышел на ужин и прыгнул с высоты 15 метров в океан.

Риски были велики: он мог разбиться, попасть под лопасти и погибнуть в самом океане от жажды, не исключена вероятность стать едой для акул. Но желание стать свободным победило все страхи.

Изначально ученый планировал проплыть 20-30 километров за ночь и добраться до берега, но в итоге пробыл в воде три ночи, а путь до берега составил 100 километров.

Мало того, что он выжил и смог попасть на берег Филиппин, он пробыл полгода в филиппинской тюрьме. Правда, затем его отпустили и отправили в Канаду к сестре.

В середине 80-х годов Курилов познакомился с израильтянкой по имени Елена, перебрался в Израиль и стал сотрудником океанического института в городе Хайфа. Узнав о побеге, власти СССР приговорили беглеца к расстрелу, но на родину он больше не вернулся.