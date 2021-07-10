Сергей Есенин никогда не был примерным гражданином. Поэт пил, буянил, влюблялся в женщин, а потом бросал их, но его все равно обожали. Любовные подвиги приводили к детям, каждый из которых пережил не мало трудностей. "Рамблер" выяснил, за что расстреляли старшего сына Есенина.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Уже в 19 лет Есенин впервые стал отцом. Его возлюбленной была Анна Изряднова, с которой поэт работал в типографии. Молодые люди быстро сошлись, а потом на свет появился их сын Георгий, которого близкие звали Юрой.

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Сначала Есенин пыталась выполнять роль хорошего отца: баюкал и пел колыбельные, пытался помогать любимой. Кажется, первый ребенок значит для него многое. Потому что одни лишь Юрий удостоился любви своего отца и только ему он посвятил стихотворение.

Однако отцовская любовь не продлилась долго, через месяц поэт ушел из семьи и переехал в Петроград, а Анне пришлось растить сына одной. Есенин лишь иногда приезжал в Москву, навещал сына и помогал материально. Казалось, Юра пойдет по стопам отца: он рано начал писать стихи, но никому их показывать не решался. А после окончания школы и вовсе решил поступить в авиационный техникум.

Казалось, жизнь идет своим чередом. Только вот небрежно брошенная фраза во время дружеской вечеринки в 1934 году разрушит жизнь сына Есенина. Будучи выпившим, парень в шутку произнес мысль о том, что хорошо было бы сбросить бомбу на Кремль. Но кто-то из приятелей фразу запомнил и донес куда-то.

Через год Юрия призвали в армию, а еще через год арестовали. В доме его матери сразу же провели обыск. Когда назвали причину, молодой человек сразу не поверил своим ушам, но обвинение было серьезным. Есенину младшему предъявили обвинение в контрреволюционном преступлении и заговоре. К слову, его отец тоже никогда не любил власть имущих.

Юрий испугался и пошел на сделку, признавшись во всех "своих грехах". Думал, что отделается лагерями. Однако по версии обвинения получилось, что он был организатором теракта.