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Назван способ стать неинтересным для мошенников

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Россиянам назвали способ стать неинтересными для мошенников. С агентством «Прайм» советом поделился партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
Назван способ стать неинтересным для мошенников
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Он объяснил, что преступники и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят по случайным номерам. Чтобы минимизировать риск попадания в подобные базы, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не публиковать телефонный номер на различных ресурсах.
Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка.
«Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», —резюмировал Мясоедов.
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