Назван способ стать неинтересным для мошенников

Он объяснил, что преступники и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят по случайным номерам. Чтобы минимизировать риск попадания в подобные базы, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не публиковать телефонный номер на различных ресурсах.