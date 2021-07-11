Назван способ стать неинтересным для мошенников

Он объяснил, что преступники и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят по случайным номерам. Чтобы минимизировать риск попадания в подобные базы, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не публиковать телефонный номер на различных ресурсах.
Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка.
«Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», —резюмировал Мясоедов.