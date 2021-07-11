Почему евнухам все завидовали

Потеря своего достоинства — одна из самых страшных вещей, которую только может вообразить современный мужчина. Однако в древние времена евнухи пользовались почетом, властью и уважением. "Рамблер" рассказывает, как жили евнухи и почему родители хотели такой участи для своих сыновей.

Фото: Кадр из фильма "Игра престолов" Кадр из фильма "Игра престолов"

Первые упоминания о евнухах связаны с Ассирией. В XIX веке до нашей эры ассирийские цари назнаали евнухов наместниками на завоеванных территориях. Потом эту традцию переняли персы и другие народы, жившие в то время на Ближнем Востоке.

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Евнухи занимали высокие должности при дворе и нередко становились правой рукой монарха. Им доверяли самые важные государственные дела и тайны, а все потому, что евнухи не могли продолжить род и не представляли опасности для правящей династии.

Нередко евнухи становились регентами при малолетних правителях. Но честность и преданность вовсе не исключали хитрость и коварство. Например, евнух Багой отравил первидского царя Артаксеркса III, чтобы трон занял его сын Арсес. Но правил наследник недолго, Багой убил его и всех его детей и помог взойти на престол царю Дарию III. Этот монарх оказался хитрее евнуха, и когда Багой поднес Дарию кубок с отравленным вином, царь предложил ему самому выпить это вино. Выход из ситуации был только один: Багой выпил яд и покинул этот мир.

Когда правитель Османской империи Ахмед I скончался от тифа, его евнух Хаджи Мустафа посадил на трон Мустафу I в 1617 году. Этот султан чем-то не устроил евнуха, и он возвел на престол Османа II, которому было 13 лет. Надо ли говорить, кто на самом деле управлял огромным государством.

Евнухи жили не только богато, но и долго — в среднем на 14-17 лет дольше, чем другие мужчины того же социального уровня. При этом и выглядели они гораздо моложе своих сверстников.

Antonio Gargiullo

Почетную должность охранника гарема также занимали евнухи. Но и тут султаны часто попадали впросак, полагая, что евнух никогда не сможет покуситься ни на одну из жен. На самом деле полное оскопление было редкостью, и евнухи сохраняли способность доставлять и получать удовольствие от близости с женщиной.

Кстати, султаны могли своих наложниц отдавать в жены отличившимся в службе янычарам, так вот те про своих мужей потом говорили, что в постели хуже евнухов.