Почему советские люди читали в туалете

СССР был самой читающей страной в мире и это не преувеличение. Читали граждане страны везде – в метрополитене и автобусе, в парке на скамейке, на работе в обеденный перерыв, на пляже и в туалете. Почти в каждом санузле страны можно было найти свежую и не очень периодику, а у отдельных фанатов литературы возле унитазов были даже целые полки с книгами. С чем была связана страсть к чтению в туалете у граждан Союза?

Советские люди выписывали газеты и журналы. Часть из них по собственному желанию, а часть – потому что так было нужно. На производстве, в учреждениях и даже в воинских частях в принудительно-добровольном порядке заставляли выписывать «Известия», «Правды» и «Красные Звезды».

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Львиная доля этих газет и журналов складировалась в кладовках, на балконах ив туалетах. Долгие годы газеты были единственной доступной альтернативой туалетной бумаге , поэтому склад макулатуры где-нибудь на полке в нише над унитазом имел практическое значение.

Конечно же, в те счастливые времена, когда не было смартфонов, а про освежители воздуха знала только партийная элита, эти запасы помогали скоротать время и заодно повысить политическую грамотность. Но была и другая категория «туалетных читателей» – настоящие любители новостей и знаний.

Народ в СССР жил дружно, но тесновато. Иногда в 2–3 комнатной квартире скромной площади были вынуждены уживаться три поколения. Найти укромное место, чтобы уединиться с газетой «Советский спорт», журналом «Вокруг света» или романом Жюля Верна в таких условиях было непросто. «Кабинет раздумий», а именно так шутники называли туалеты, давал возможность хоть ненадолго побыть в относительной тишине и покое. До тех пор, пока санузел не понадобится очередному страждущему.

Еще один плюс туалета как читального зала был в том, что там можно было хранить и читать запрещенную литературу. Где еще юноша мог тайком полистать затертый «Playboy», взятый в порядке очереди у товарища на один день? Что говорить о более рискованных чтецах, проглатывавших сидя на фаянсовом постаменте опасный самиздат, например, Александра Солженицына Владимира Набокова или, на худой конец, Венедикта Ерофеева

Можно было даже не проносить в импровизированный читальный зал литературу тайком, а просто спрятать ее в недрах пачек «Краснопресненского комсомольца» или «Советского железнодорожника». Вероятность что кто-то из домашних наткнется на подозрительную книгу или брошюру была невелика – риск возникал только во время пионерских сборов макулатуры.

Нужно сказать, что привычка читать в туалетах не канула в Лету и ценители есть даже в наши дни. Кое-где кроме полочек для смартфонов еще встречаются книжные полки, правда, выбор книг на них уже не тот. Мода на «туалетное чтиво» меняется постоянно и, увы, читатель деградирует.